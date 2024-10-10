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Артур Томилко
Крипто

В Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина

Его обвиняют в фиктивной торговле криптовалютой и манипулировании рынком.

  • Минюст США рассказал о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке. В ходе неё обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям».
  • Среди них — руководители и сотрудники четырёх фирм: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Они предоставляли услуги маркетмейкеров эмитентам криптовалют.
  • ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах. Четверо обвиняемых признали вину, ещё один согласился признать себя виновным. Их имена не раскрыли.
  • По версии следствия, указанные компании на протяжении нескольких лет проводили фиктивные сделки с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торговли и манипулирования ценами. В результате их стоимость росла, после чего их продавали по завышенным ценам.
  • В ходе расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустила токен от её имени, чтобы заключить договоры с подозреваемыми в мошенничестве фирмами и доказать накрутку объёмов торгов.
  • Глава Gotbit — 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. В одном из интервью он, в частности, заявлял о связи с «кликером» Hamster Kombat: «Мы принимаем участие в развитие проекта, и часть команды Gotbit работает вместе с командой Hamster Kombat».
  • Андрюнин задержан в Португалии и ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним по делу проходят директор Gotbit по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба граждане России. Задержаны ли они, неизвестно.

#новости #gotbit

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33 комментария
Общество

Вот вам и их псевдосвобода 🗽

2
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Kosty Kostushin

А когда у нас наказание за мошенничество стала индикатором свободой?

8
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Andrei Smirnoff

А жили бы в России, просто давали бы на «конфеты» какой нибудь любовнице генерала фсб и спокойно пампили и дампили.

3
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Pavel Petel

С чего бы ему позволили просто за конфеты сидеть на курице.

2
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Алина Кошка

У нас в принципе крипту не любят, так что вряд ли бы сидели спокойно

2
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Donatello Supreme

Португалия по сути в оккупации, по ней апачи свободно летают как у ся дома

1
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Краб Системы

Когда освобождать будете?
Одеколонизировать?

5
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