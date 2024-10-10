В Португалии по запросу США задержали главу криптокомпании Gotbit Алексея Андрюнина

Его обвиняют в фиктивной торговле криптовалютой и манипулировании рынком.Минюст США рассказал о масштабной международной операции против мошенничества на крипторынке. В ходе неё обвинения предъявили «18 физлицам и компаниям».Среди них — руководители и сотрудники четырёх фирм: ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Они предоставляли услуги маркетмейкеров эмитентам криптовалют.ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах. Четверо обвиняемых признали вину, ещё один согласился признать себя виновным. Их имена не раскрыли.По версии следствия, указанные компании на протяжении нескольких лет проводили фиктивные сделки с малоликвидными токенами для накрутки объёмов торговли и манипулирования ценами. В результате их стоимость росла, после чего их продавали по завышенным ценам.В ходе расследования ФБР создало подставную компанию NexFundAI и выпустила токен от её имени, чтобы заключить договоры с подозреваемыми в мошенничестве фирмами и доказать накрутку объёмов торгов.Глава Gotbit — 26-летний россиянин Алексей Андрюнин. В одном из интервью он, в частности, заявлял о связи с «кликером» Hamster Kombat: «Мы принимаем участие в развитие проекта, и часть команды Gotbit работает вместе с командой Hamster Kombat».Андрюнин задержан в Португалии и ожидает экстрадиции в США. Вместе с ним по делу проходят директор Gotbit по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба граждане России. Задержаны ли они, неизвестно.#новости #gotbit
Вот вам и их псевдосвобода 🗽
А когда у нас наказание за мошенничество стала индикатором свободой?
А жили бы в России, просто давали бы на «конфеты» какой нибудь любовнице генерала фсб и спокойно пампили и дампили.
С чего бы ему позволили просто за конфеты сидеть на курице.
У нас в принципе крипту не любят, так что вряд ли бы сидели спокойно
Португалия по сути в оккупации, по ней апачи свободно летают как у ся дома
Когда освобождать будете?
Одеколонизировать?