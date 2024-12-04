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Таня Боброва
Крипто

Бывший гендиректор криптоплатформы Celsius частично признал вину по делу о мошенничестве

Компания подала на банкротство после заморозки средств клиентов ещё в 2022 году.

  • Алекс Машинский признал себя виновным по двум из семи пунктов обвинения: мошенничество и манипулирование ценой токена CEL. Об этом пишет Reuters.
  • Машинский признался, что во время интервью в 2021 году соврал о том, что Celsius получила одобрение регуляторов на инвестпрограмму Earn. Он также признался, что скрыл продажу своих токенов CEL. По словам прокуроров, Машинский получил около $42 млн от продажи CEL по искусственно завышенным ценам.
  • В рамках соглашения с прокурорами Машинский не станет обжаловать будущий приговор на срок до 30 лет — это максимум, который ему грозит по двум пунктам обвинения. Суд должен вынести приговор 8 апреля 2025 года.
  • Минюст США предъявил обвинения Машинскому в июле 2023 года. Одновременно иск к нему и Celsius подала Комиссия по ценным бумагами и биржам США.
  • В июне 2022 года Celsius временно запретила пользователям переводить и снимать средства из-за «экстремальных рыночных условий». Они были связаны с обвалом TerraUSD. В июле того же года криптоплатформа подала заявление на банкротство.
Павел Комаровский
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Крах Celsius: почему даже порномодель в команде крипто-банка не поможет заработать 18% годовых

У криптанов случился очередной скандал – с блэкджеком и этими самыми, о ком вы подумали: платформа Celsius закрысила $12 миллиардов, и никак не может понять – соскамилась она уже полностью, или пока только чуть-чуть. Разбираемся, что произошло, и какие выводы напрашиваются для всего крипторынка в целом.

Знакомьтесь, это Леша Машинский. Леша не любит обычные банки, поэтому он решил сделать свой крипто-банк Celsius – с блэкджеком и специалистами по институциональному кредитованию

#новости #celsius

1 комментарий
n.shmelev

Алекс Машинский признал себя виновным по двум из семи пунктов обвинения: мошенничество и манипулирование ценой токена CEL.

Значит адвокат советовал признать, может и сделку подгонят

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