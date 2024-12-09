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Евгения Евсеева
Крипто

В Абхазии на ночь выключат интернет для борьбы с майнингом на фоне дефицита электроэнергии

Майнинг-фермы потребляют 40-45 МВт от общей энергосистемы, что превышает образовавшийся дефицит.

  • С такой просьбой к интернет-провайдерам обратился штаб по обеспечению энергобезопасности Абхазии, пишет «Интерфакс». Интернет отключат 10 декабря 2024 года с 00:00 до 07:00 по местному времени (совпадает с московским). Сделано это для борьбы с незаконным майнингом.
  • Во время заседания штаба гендиректор «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия заявил, что майнинг-фермы в Абхазии потребляют 40-45 МВт от общей энергосистемы.

Это тот майнинг, который в год потребляет порядка 350 млн кВт·ч. Чтобы было понимание, это половина и даже чуть больше нашего дефицита, который сейчас складывается.

Тимур Джинджолия
  • Энергоснабжение Абхазии обеспечивает Ингурская ГЭС и коммерческий переток из России, пишет РБК. На фоне критического уровня воды в Джварском водохранилище образовался дефицит энергии. С 1 ноября 2024 года в Абхазии ввели ограничения на подачу электричества — сейчас его дают дважды в день по 2 часа 20 минут в дневное время и с 21:00 до 07:00.
  • На фоне этого в Абхазии также на неделю решили закрыть детские сады и школы.

#новости

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136 комментариев
Alexey
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Barone Rosso

Орвышегор 😂😂😂

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Sergei Timofeyev

Неужели у них так выгодно майнить, а если да, то почему?

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Камиль Харисян

У них бесплатное (или почти бесплатное) электричество за счет граждан РФ. Они существуют из дотаций РФ + контрабанды алкоголя, сигарет, наркоты и прочего. Так же как Приднестровье. Властям России нужны были такие самопровозглашенные анклавы в соседних странах по ряду причин

33
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Фан-клуб Валентина Стрыкало

Да. Электричество бесплатное. Подключение незаконное. Я ехал автостопом, мне водитель рассказывал как круто заниматься майнингом у них. И хаял власти за то, что они пытаются заставить их платить ЖКХ. Ну если претензия про то, что они сами вырыли колодец и поставили насос, а потом приходит водоканал и деньги просит ещё ничего, то претензия про электричество была вообще непонятна)) но автостоп дело такое, я со всем согласился и принял к сведению

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Сергей Коновалов

Если электричество халявное, то почему бы и нет. Считай деньги из воздуха..

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Борис

Наверное потому что не платят за электричество и просто его воруют.

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