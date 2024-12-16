Стоимость биткоина впервые в истории превысила $106 тысяч

На фоне подтверждения планов по созданию госрезерва биткоинов в США.В ночь с 15-го на 16 декабря 2024 года стоитмость криптовалюты пробила отметку в $106 тысяч, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. На пике она достигала $106,6 тысячи.К 7:45 мск стоимость монеты опустилась к $104,5 тысячи. Всего за сутки она выросла на 2,27%.Криптовалюта растёт со дня выборов президента США, которые прошли 5 ноября и закончились победой республиканца Дональда Трампа.Некоторые СМИ прозвали Трампа «криптокандидатом», поскольку его позиция по криптовалютам противоположна «репрессивным» взглядам администрации Джо Байдена. По мнению Трампа, США должны стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».Скачок до отметки $106 тысяч произошёл из-за того, что Трамп подтвердил планы по созданию национального резерва биткоинов в США, отмечает Reuters.Как менялся курс с 16 ноября по 16 декабря 2024-го #новости #биткоин
Тот чел, который все ищет свой жесткий диск на свалке наверно уже кукухой поехал)
Проснулся "миллиардером"))
Первый!
Фиксируем прибыль
Если ради чего и стоит изобрести машину времени, то только ради этой новости…..
"Национальный резерв биткоинов" - киберпанк, который мы заслужили.