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Евгения Евсеева
Крипто

Стоимость биткоина впервые в истории превысила $106 тысяч

На фоне подтверждения планов по созданию госрезерва биткоинов в США.

  • В ночь с 15-го на 16 декабря 2024 года стоитмость криптовалюты пробила отметку в $106 тысяч, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. На пике она достигала $106,6 тысячи.
  • К 7:45 мск стоимость монеты опустилась к $104,5 тысячи. Всего за сутки она выросла на 2,27%.
  • Криптовалюта растёт со дня выборов президента США, которые прошли 5 ноября и закончились победой республиканца Дональда Трампа.
  • Некоторые СМИ прозвали Трампа «криптокандидатом», поскольку его позиция по криптовалютам противоположна «репрессивным» взглядам администрации Джо Байдена. По мнению Трампа, США должны стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
  • Скачок до отметки $106 тысяч произошёл из-за того, что Трамп подтвердил планы по созданию национального резерва биткоинов в США, отмечает Reuters.
Как менялся курс с 16 ноября по 16 декабря 2024-го 
Как менялся курс с 16 ноября по 16 декабря 2024-го 

#новости #биткоин

11
7 комментариев
Доктор Богомол Табогган

Тот чел, который все ищет свой жесткий диск на свалке наверно уже кукухой поехал)

3
1
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Александр Рязанов

Проснулся "миллиардером"))

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Иван Иванов

Первый!

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Alex Shevchenko

Фиксируем прибыль

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Mr Black

Если ради чего и стоит изобрести машину времени, то только ради этой новости…..

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Слегка Придурковатый

"Национальный резерв биткоинов" - киберпанк, который мы заслужили.

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