Конгресс Сальвадора одобрил законопроект об отмене обязательного принятия биткоина бизнесом

Изменения внесены в рамках соглашения с Международным валютным фондом на $1,4 млрд.За отмену — 55 голосов. Против высказались двое. Конгресс страны одобрил поправки практически сразу после их внесения президентом Найибом Букеле, пишет Reuters.Теперь бизнес сможет принимать биткоин на добровольной основе.В 2021 году Сальвадор признал биткоин законным платёжным средством и профинансировал разработку кошелька Chivo. С криптовалютой власти надеялись «оцифровать» местную экономику, меньше зависеть от доллара, избавиться от лишних комиссий за переводы и привлечь инвестиции.За год после признания биткоина официальной валютой власти страны понесли убыток в $60 млн. В 2022-м только пятая часть компаний в стране принимала криптовалюту для платежей.Всемирный банк и МВФ предупреждали Сальвадор о неоправданных экономических последствиях, но Букеле продолжил настаивать на использовании биткоина в стране. В августе 2024-го президент в интервью журналу Time признал, что распространение биткоина среди местных жителей шло не так быстро, как ожидалось.В декабре правительство заключило с МВФ кредитное соглашение на $1,4 млрд, отмечает Reuters. Фонд тогда предложил властям ограничить участие в операциях с биткоином и рекомендовал сделать его использование добровольным для частного сектора.#новости #сальвадор #биткоин
Криптаны, что с ебалом? (с)
цифровой рубль пусть вводят
Комиссий 😀
А, это у них же такой стиляга-нарцисс президент?
Пьер Нарцисс?
оказалось биток никому не нужен чтоли?