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Карина Пардаева
Крипто

Конгресс Сальвадора одобрил законопроект об отмене обязательного принятия биткоина бизнесом

Изменения внесены в рамках соглашения с Международным валютным фондом на $1,4 млрд.

  • За отмену — 55 голосов. Против высказались двое. Конгресс страны одобрил поправки практически сразу после их внесения президентом Найибом Букеле, пишет Reuters.Теперь бизнес сможет принимать биткоин на добровольной основе.
  • В 2021 году Сальвадор признал биткоин законным платёжным средством и профинансировал разработку кошелька Chivo. С криптовалютой власти надеялись «оцифровать» местную экономику, меньше зависеть от доллара, избавиться от лишних комиссий за переводы и привлечь инвестиции.
  • За год после признания биткоина официальной валютой власти страны понесли убыток в $60 млн. В 2022-м только пятая часть компаний в стране принимала криптовалюту для платежей.
  • Всемирный банк и МВФ предупреждали Сальвадор о неоправданных экономических последствиях, но Букеле продолжил настаивать на использовании биткоина в стране. В августе 2024-го президент в интервью журналу Time признал, что распространение биткоина среди местных жителей шло не так быстро, как ожидалось.
  • В декабре правительство заключило с МВФ кредитное соглашение на $1,4 млрд, отмечает Reuters. Фонд тогда предложил властям ограничить участие в операциях с биткоином и рекомендовал сделать его использование добровольным для частного сектора.

#новости #сальвадор #биткоин

1
7 комментариев
ЯжПрограммист

Криптаны, что с ебалом? (с)

3
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Вадим Чиняев
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Покушай булочек

цифровой рубль пусть вводят

1
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AleXXX

Комиссий 😀

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Слегка Придурковатый

А, это у них же такой стиляга-нарцисс президент?

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Людвиг Бодмер

Пьер Нарцисс?

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Александр

оказалось биток никому не нужен чтоли?

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