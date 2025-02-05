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Артур Томилко
Крипто

Криптобиржа Deribit прекратит работать с гражданами России

С 17 февраля 2025 года им разрешат только закрывать позиции, а с 29 марта доступным останется только вывод денег со счёта.

  • О том, что Deribit введёт ограничения для пользователей из России, пишет РБК. По данным издания, решение связано с санкциями ЕС.
  • С 17 февраля 2025 года кошельки россиян будут переведены в режим, при котором можно только закрывать существующие позиции. А 29 марта оставшиеся позиции закроют принудительно. Останется доступен только вывод денег.
  • Биржа продолжит обслуживать россиян, которые проживают в ЕС или Швейцарии, либо владеют гражданством одной из стран Европейской экономической зоны.
  • Deribit работает с 2016 года, её штаб-квартира находится в Панаме. Площадка специализируется на «торговле криптовалютными деривативами». В 2024 году доля российского трафика на бирже составляла 8%.

#новости #derbit #биржи

14 комментариев
Анон Аноныч

Можно ли гражданам России перестать работать с Путиным? 🤔🤔🤔

4
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Zaxar Romanov

Есть вакансии?

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Surf Capital - Торговый бот

Поэтому торгую на BingX

1
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Ушел за пивом

У вас желтый заголовок, не знаю, намеренно или нет:

Криптобиржа Deribit прекратит работать с гражданами России

При этом в вашем же тексте:

Биржа продолжит обслуживать россиян, которые проживают в ЕС или Швейцарии, либо владеют гражданством одной из стран Европейской экономической зоны.

То есть биржа прекратит работать с россиянами, находящимися в России из-за санкций, а не с россиянами как таковыми.

1
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Олег Юрьевич

Надушнил

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Артур Маслов

тот факт что полпроцента граждан РФ смогут работать на этой бирже не меняет суть новости.

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Андрей Бойков

Мда уж, теперь и криптовалютные платформы начинают поддаваться давлению санкций) Ну что ж, нам не привыкать, справимся и найдем альтернативные платформы, как всегда.

1
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