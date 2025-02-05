С 17 февраля 2025 года им разрешат только закрывать позиции, а с 29 марта доступным останется только вывод денег со счёта. О том, что Deribit введёт ограничения для пользователей из России, пишет РБК. По данным издания, решение связано с санкциями ЕС.С 17 февраля 2025 года кошельки россиян будут переведены в режим, при котором можно только закрывать существующие позиции. А 29 марта оставшиеся позиции закроют принудительно. Останется доступен только вывод денег.Биржа продолжит обслуживать россиян, которые проживают в ЕС или Швейцарии, либо владеют гражданством одной из стран Европейской экономической зоны.Deribit работает с 2016 года, её штаб-квартира находится в Панаме. Площадка специализируется на «торговле криптовалютными деривативами». В 2024 году доля российского трафика на бирже составляла 8%. #новости #derbit #биржи
Можно ли гражданам России перестать работать с Путиным? 🤔🤔🤔
Есть вакансии?
Поэтому торгую на BingX
У вас желтый заголовок, не знаю, намеренно или нет:
Криптобиржа Deribit прекратит работать с гражданами России
При этом в вашем же тексте:
Биржа продолжит обслуживать россиян, которые проживают в ЕС или Швейцарии, либо владеют гражданством одной из стран Европейской экономической зоны.
То есть биржа прекратит работать с россиянами, находящимися в России из-за санкций, а не с россиянами как таковыми.
Надушнил
тот факт что полпроцента граждан РФ смогут работать на этой бирже не меняет суть новости.
Мда уж, теперь и криптовалютные платформы начинают поддаваться давлению санкций) Ну что ж, нам не привыкать, справимся и найдем альтернативные платформы, как всегда.