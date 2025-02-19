Binance в США возобновила операции с долларами после почти двухлетнего перерыва

Биржа приостановила долларовые депозиты летом 2023 года после давления со стороны регуляторов.Binance.US возобновила операции с долларом США. Функции постепенно появятся в ближайшие дни.Пользователи могут вносить и выводить доллары, привязав банковский счёт, совершать сделки с криптовалютой с помощью АСН-переводов и торговать парами с USD. На старте будет доступно 10 торговых пар, в том числе BTC/USD, DOGE/USD, SOL/USD и ETH/USD.Binance в США приостановила работу с долларовыми депозитами летом 2023 года на фоне давления со стороны регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США тогда подала в суд на Binance, обвинив в «управлении незарегистрированными биржами и продаже незарегистрированных ценных бумаг».В 2023 году основатель и гендиректор Binance Чанпэн Чжао согласился уйти в отставку, а сама криптобиржа — выплатить штрафы на общую сумму $4,3 млрд для урегулирования претензий властей США. В апреле 2024-го американский суд приговорил Чжао к лишению свободы на четыре месяца — за нарушение антиотмывочных законов. В сентябре он вышел.Binance.US заявляет, что независима от Binance, отмечает Bloomberg. Издание также указывает, что восстановление операций с долларом на площадке — один из последних примеров того, как компании реагируют на более лояльную к криптовалютам администрацию президента Дональда Трампа.#новости #binance