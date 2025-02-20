Нигерия подала иск против Binance на $81,5 млрд — $79,5 млрд за «ущерб экономике» и $2 млрд за неуплату налогов

Регистрации в Нигерии у криптобиржи нет.Нигерийская налоговая служба называет «существенным» «экономическое присутствие» Binance в стране и требует от неё уплатить корпоративный подоходный налог за 2022-2023 годы, штраф в 10% от неуплаченных сумм и проценты по ним — 26,75% годовых, пишет Reuters со ссылкой на судебные документы.Власти также утверждают, что Binance «способствовала ослаблению нигерийской найры» на зарубежных обменных рынках.Binance пока не комментировала иск, но ранее говорила, что сотрудничает с местным регулятором, чтобы решить вопросы с налогами.Источник фото: «Туту.ру»Криптобиржи попали под пристальное внимание Нигерии после обвала курса найры: за 2023 год она обесценилась более чем на 50% к доллару. Опрошенные FT аналитики говорили, что биржи стали альтернативной площадкой для формирования курса нацвалюты к cтейблкоину USDT, который «сильно отличался от официального».В феврале 2024 году там задержали двух управленцев Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллу — по подозрению в налоговом мошенничестве и отмывании денег. Анджарвалла сбежал из-под стражи ещё в марте. Гамбаряна освободили в октябре, сняв с него обвинения.В марте того же года — из-за жалоб властей на «дестабилизацию» найры — Binance приостановила торговлю и p2p-операции с ней.#binance #новости