Хакеры взломали один из холодных кошельков Bybit и вывели $1,46 млрд — криптобиржа заявила, что компенсирует потери

Даже если украденные деньги не вернут.Одним из первых на подозрительный отток средств о счетов Bybit указал «крипторасследователь» ZachXBT. Позже его источники сообщили, что хакеры воспользовались дырой в безопасности. Они вывели ETH на неидентифицированный кошелёк, а затем стали распределять их по разным адресам. ZachXBT призвал обменники добавить эти адреса в чёрный список.Глава криптобиржи Бэн Чжоу подтвердил взлом одного холодного кошелька. Остальные кошельки, в том числе горячие, «в порядке». По его словам, криптоплатформа сохраняет платёжеспособность и в состоянии покрыть потери из собственных средств. Активы клиентов «обеспечены в соотношении 1 к 1».Bybit расследует инцидент вместе со сторонними профильными специалистами и открыта к помощи. Результатами проверок обещали поделиться позже.По словам The Block, это одна из крупнейших, а, возможно, и самая крупная атака на централизованную криптобиржу — «в долларовом выражении», добавляет Coindesk. Так, в 2018 году хакеры похитили с биржи Coincheck $534 млн (по тогдашним курсам). С обменника Mt.Gox вывели $470 млн, а с FTX украли $415 млн.ETH отреагировал снижением. В 18:20 мск 21 февраля 2025 года один токен стоил больше $2820. На фоне новостей упал до $2708.Динамика курса ETH в рамках суток#bybit #новости