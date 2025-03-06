Нью-Йорк рассмотрит поправки о криминализации схемы rug pull и мошенничества с «виртуальными токенами»

То же касается мошенничества с приватными ключами. Карточка законопроекта появилась в базе Ассамблеи штата Нью-Йорк 5 марта 2025 года. Под виртуальными токенами его авторы понимают security-токены и стейблкоины «в текущем статусе».В криптоотрасли security-токенами принято считать «цифровые аналоги ценных бумаг, которые удостоверяют собственность и дают владельцу право реализовать инвестинтересы (право на акции, дивиденды, долю прибыли)». В США они подчиняются федеральным законам о ценных бумагах, пишет Forklog.Авторы законопроекта уточняют, что это взаимозаменяемые и невзаимозаменяемые активы, которые попадают под один из критериев. Среди них: разработчик или его «агент» продвигает токены как активы, покупка и продажа которых может принести прибыль; публике достаточно понятен «класс токенов», чтобы покупать их или продавать с целью получения прибыль; их стоимость определяют спрос и предложение.Схема rug pull, которую в Нью-Йорке хотят зарегулировать, обычно работает так: разработчик создаёт шумиху вокруг своего токена, чтобы участники сообщества импульсивно начали его скупать, и может «раздуть» актив за собственные деньги, создавая иллюзию интереса. После того как актив подорожает, он распродаёт токены и оставляет инвесторов с обесценившейся монетой.В качестве примера авторы законопроекта привели инцидент с токеном SQUID в 2021 году: в течение нескольких минут его цена рухнула с $2856 до $0,005. Таких «преступников» и хотят призвать к ответственности. В Нью-Йорке предлагали схожие поправки ещё в 2022 году, но до подписи они не дошли.Источник фото: Decrypt7 марта 2025 года в США пройдёт первый криптосаммит в Белом доме. Среди подтверждённых гостей — главы Coinbase, Ripple, Robinhood, Kraken, Crypto.com и Exodus, сооснователь Chainlink и основатель Strategy. Среди неподтверждённых — глава Tether, основатели Solana и Cardano, сооснователи Ethereum и Circle.Там также будет присутствовать рабочая группа по вопросам цифровых активов, которой президент США Дональд Трамп поручил проработать создание стратегического крипторезерва.#новости