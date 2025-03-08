В Белом доме прошёл криптосаммит — Трамп снова обещал превратить США в «биткоин-супердержаву», но инвесторов не воодушевил

Рынок отреагировал падением. Источник: The New York TimesКонтекст6 марта 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о создании биткоин-резерва, который будет состоять из биткоинов, конфискованных по уголовным и гражданским делам. По словам спецпредставителя по криптовалютам Дэвида Сакса, речь идёт о 200 тысячах BTC — это свыше $17 млрд по курсу на 8 марта 2025 года.Трамп также распорядился создать отдельный запас цифровых активов, «отличных от биткоина». Докупать их не будут — также возьмут конфискованные. Продать резервные активы смогут только в исключительных случаях — с разрешения Минфина.7 марта 2025 года в Белом доме прошёл первый криптосаммит с участием властей и лидеров критопотрасли: топ-менеджеров и основателей Coinbase, Ripple, Kraken, Gemini, Chainlink, Robinhood, MicroStrategy, Chainlink и других компаний, пишет CoinDesk.На нём Трамп подчеркнул, что принятый указ поможет США стать «биткоин-сверхдержавой». Он поручил Минторгу и Минфину США изучить «новые способы» расширить госрезерв BTC в будущем, не затрачивая деньги из бюджета.Министр финансов Скотт Бессент, в свою очередь, рассказал о планах определить регулирование долларовых стейблкоинов — чтобы создать правовые рамки для работы таких проектов, как Tether и Circle, эмитентов USDT и USDC. Президент рассчитывает подписать соответствующий законопроект к августу 2025 года.Моя администрация работает над тем, чтобы положить конец бюрократической войне с крипторынком, которая бушевала при президентстве Джо Байдена.Дональд ТрампРеакция рынкаИнвесторы ожидали от Трампа более смелых шагов, а он, по сути, повторил то, о чём уже говорил. Капитализация рынка просела на 2,8% за сутки — до $2,83 трлн. В частности BЕС подешевел на 3,21% и на 16:06 мск 8 марта 2025 года стоит $86,2 тысячи.Solana, Cardano и XRP оказались не такими «устойчивыми», как BTC, пишет CoinDesk. За сутки токены просели на 3-7%. Все три приросли 2 марта, когда президент США заявил, что они войдут в крипторезерв. Но позже в Белом доме подчеркнули: альткоины перечислили как примеры, окончательного списка ещё нет.В трейдинговой компании QCP Capital говорят, что отрицательная реакция рынка отчасти связана с неоправдавшимися надеждами на то, что правительство США будет покупать BTC на бюджетные средства. С этими ожиданиями часть инвесторов и вкладывалась в рынок, добавили в Bitgo в разговоре с Bloomberg. Хотя создание резерва всё равно считают, скорее, позитивным событием: власти «подтвердили приверженность долгосрочной криптостратегии».Данные на 16:06 мск 8 марта 2025 года. Источник: Coin360#биткоин #новости