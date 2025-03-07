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Карина Пардаева
Крипто

Президент США Дональд Трамп подписал указ о крипторезерве

Он может состоять примерно из 200 тысяч биткоинов, заявил спецпредставитель по ИИ и криптовалютам Дэвид Сакс.

  • Резерв пополнят конфискованные в ходе уголовных и гражданских дел биткоины, находящиеся в распоряжении Минфина США. Биткоины из резерва не подлежат продаже, говорится в документе.
  • Этим же указом Трамп распорядился создать запас цифровых активов США. Туда войдут другие криптовалюты — тоже конфискованные в ходе уголовных и гражданских дел. Однако конкретный перечень активов в документе не уточняется.
Источник фото: David Sacks / X
Источник фото: David Sacks / X
  • В 2021 году Дональд Трамп называл биткоин «скамом». Уже в 2024-м — в рамках очередной предвыборной кампании — заявлял: «Если именно крипта определит будущее, значит, нужно, чтобы её майнили в США». Тогда же он заключил, что страна должна стать «криптостолицей и биткоиновой супердержавой» и обзавестись «стратегическим биткоин-резервом».
  • 2 марта 2025 года президент США Дональд Трамп объявил, что в стратегический криптовалютный резерв США войдут XRP, SOL и ADA. Позже уточнил, что в основу резерва лягут BTC и ETH.
Евгения Евсеева
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