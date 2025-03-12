ЦБ предложил экспериментальный режим для сделок с криптовалютами — покупать и продавать их сможет ограниченное количество инвесторов

И запретить расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне эксперимента.Банк России направил на обсуждение в правительство предложения о регулировании инвестиций в криптовалюты. Регулятор предлагает на три года ввести специальный экспериментальный правовой режим (ЭПР).Сделки с криптовалютами в рамках ЭПР смогут совершать «особо квалифицированные» инвесторы. Этот статус смогут получить граждане, если их инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн рублей или если их доходы за прошлый год составили свыше 50 млн рублей.Также ЦБ предлагает допустить к эксперименту компании — квалифицированных инвесторов по действующему законодательству. Для финансовых организаций, которые захотят инвестировать в криптовалюту, ЦБ установит требования с «учётом уровня и характера рисков».ЦБ отметил, что по-прежнему не рассматривает криптовалюту как средство платежей. Поэтому предлагает запретить расчёты между резидентами по сделкам с криптовалютой вне ЭПР, а также установить ответственность за нарушение запрета.Вне ЭПР регулятор предлагает разрешить всем квалифицированным инвесторам вкладывать деньги в расчётные производные финансовые инструменты, ценные бумаги и цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты, но без её фактической поставки инвесторам.«СПБ Биржа» уже сообщила «РБК Инвестициям», что планирует начать торги продуктами, привязанными к стоимости криптовалют.Обновлено в 21:00 мск. Мосбиржа тоже готова запустить торги инструментами, привязанными к стоимости криптоактивов, сразу после появления соответствующего регулирования, сообщила площадка ТАСС.#новости #цб