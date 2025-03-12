В Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора криптобиржи Garantex

7 марта 2025 года Минюст США сообщил, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.