В Индии по запросу США задержали предполагаемого администратора криптобиржи Garantex

Его обвиняют в отмывании денег, в сговоре с целью нарушения санкций и ведении бизнеса без лицензии.Одного из предполагаемых администраторов Garantex Алексея Бещёкова задержали 11 марта 2025 года, сообщили РБК и специалист по кибербезопасности Брайан Кребс, бывший журналист The Washington Post.По словам источника РБК, Бещёков сейчас находится в Дели и ждёт экстрадиции в США. До «заморозки» деятельности криптобиржи её администраторов искали в «спящем» режиме. Теперь — в «активном». Представитель Garantex заявил изданию, что компания не комментирует информацию, касающуюся физлиц.В феврале 2025 года Окружной суд Вирджинии назвал ответчиков по уголовному делу криптобиржи Garantex. Ими оказались литовец Алексей Бещёков и россиянин Александр Мира Серда, проживающий в ОАЭ.Согласно судебным материалам, с 2019-го по 2025 год Бещёков и Мира Серда контролировали и управляли криптовалютной площадкой. Бещёков был главным техническим администратором и отвечал за обслуживание инфраструктуры, а Мира Серда — соучредителем и коммерческим директором.Их обвинили в сговоре с целью отмывания денег, а Бещёкова — ещё и в сговоре с целью нарушения санкций и в ведении бизнеса по передаче денег без лицензии.В феврале 2025 года ЕС ввёл санкции против Garantex. В официальном заявлении указано, что криптобиржа тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС. Под американскими санкциями биржа находится с апреля 2022 года.7 марта 2025 года Минюст США сообщил, что американские и европейские спецслужбы в ходе совместной операции заблокировали сайт и изъяли домен Garantex. Помимо помощи в обходе санкций, площадку обвиняют в связях с хакерами-вымогателями и незаконными площадками в даркнете.Артур ТомилкоКрипто10 марОфис в «Москва-сити», игнорирование санкций и связи с даркнет-площадками: что известно о криптобирже Garantex Главное из материала The Bell. #новости #garantex