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Полина Лааксо
Крипто

В даркнете выставили на продажу «сотни тысяч» строк данных, предположительно, пользователей криптобирж Gemini и Binance

Среди них — имена, почты, номера.

Источник фото: Reuters
Источник фото: Reuters
  • О продаже баз рассказало издание Dark Web Informer, передаёт Cointelegraph. В той, которая якобы относится к Gemini, — 100 тысяч «записей». «Каждая» из них, по заявлению неизвестных, содержит полное имя, email-адрес, мобильный номер, пароль и местоположение.
  • Основная часть сведений относится к пользователям из США. Малая — к тем, кто живёт в Великобритании или Сингапуре. На запрос Cointelegraph в Gemini не ответили.
  • В базе, предположительно, связанной с Binance, — 132,7 тысячи «строк» с почтами и паролями. Утечку данных представитель Binance отрицает. Говорит, что хакер заполучил их напрямую из браузеров пользователей — с помощью вредоносного ПО. Такое предположение высказало и Dark Web Informer, напомнив: «В интернете не стоит нажимать на всё подряд».
  • По данным Chainalysis, в 2024 году мошенники украли $2,2 млрд с криптоплатформ — на 21,07% больше год к году.

#binance #gemini #новости

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