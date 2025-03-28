В даркнете выставили на продажу «сотни тысяч» строк данных, предположительно, пользователей криптобирж Gemini и Binance

Среди них — имена, почты, номера. Источник фото: ReutersО продаже баз рассказало издание Dark Web Informer, передаёт Cointelegraph. В той, которая якобы относится к Gemini, — 100 тысяч «записей». «Каждая» из них, по заявлению неизвестных, содержит полное имя, email-адрес, мобильный номер, пароль и местоположение.Основная часть сведений относится к пользователям из США. Малая — к тем, кто живёт в Великобритании или Сингапуре. На запрос Cointelegraph в Gemini не ответили.В базе, предположительно, связанной с Binance, — 132,7 тысячи «строк» с почтами и паролями. Утечку данных представитель Binance отрицает. Говорит, что хакер заполучил их напрямую из браузеров пользователей — с помощью вредоносного ПО. Такое предположение высказало и Dark Web Informer, напомнив: «В интернете не стоит нажимать на всё подряд».По данным Chainalysis, в 2024 году мошенники украли $2,2 млрд с криптоплатформ — на 21,07% больше год к году.#binance #gemini #новости