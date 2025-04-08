ФНС начала публиковать курсы криптовалют для майнеров — чтобы они могли рассчитать налог

Данные служба собирает с крупнейших бирж, но ответственность за них «не несёт». На сайте ФНС появилась страница с данными о рыночных курсах криптовалют и объёмах торгов на биржах, рассказали в службе.Информация предназначена для налогоплательщиков — майнеров и операторов майнинг-пулов. На основе данных ФНС они смогут рассчитать свой доход от операций с криптовалютой и налог на него.При этом в ведомстве отметили, что публикуемые на сайте сведения «носят исключительно информационный характер», а налоговая «не несёт ответственности за точность, полноту, своевременное обновление и достоверность размещаемой данных».Для проверки доступны курсы десятков криптовалют, в том числе биткоина, ETC, FLUX и DOGE. Среди бирж, с которых ФНС собирает данные, есть Binance, Bybit, OKX, KuCoin и другие. Чтобы получить информацию о котировках монет, нужно указать временной период.Скриншот сайта ФНСВладимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, но только если они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.Доход виде цифровой валюты, полученной от майнинга, определяется на основе рыночной цены в день поступления монеты на кошелёк. Он облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и подоходным налогом по прогрессивной ставке (13-22%) для физлиц.Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг должен отслеживать адреса, через которые идут подозрительные транзакции.#новости #манинг #налоги