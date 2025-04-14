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Таня Боброва
Крипто

В правительстве одобрили механизм изъятия криптовалюты при уголовных делах — РБК

Для этих целей цифровую валюту хотят признать имуществом.

  • Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект о признании цифровой валюты имуществом «для целей уголовного и уголовно-процессуального кодексов». Об этом пишут ТАСС и РБК.
  • Кроме этого, документ определяет действия следователя и дознавателя в случаях, когда выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством.
  • Изымать смогут материальные устройства, на которых хранится валюта, или код доступа к ней, пишет РБК. Также криптовалюту можно будет переводить на адрес-идентификатор, «позволяющий обеспечить её сохранность».
  • Согласно пояснительной записке, способ изьятия будет зависеть от ситуации и «вида криптовалюты», могут применить сразу обе меры. Изъятие же нужно, чтобы владелец или третьи лица не смогли проводить операции с криптовалютой.
  • Опрошенные РБК эксперты говорят, что к преступлениям, связанным с криптовалютой, относятся в том числе незаконный вывод денег, отмывание полученных преступным путём доходов, финансирование терроризма.
  • И хотя в уголовной практике есть приговоры, предмет преступления в которых — это цифровые активы, такие объекты не признавались имуществом для целей УК. Поэтому «оставались вопросы о законности наказания за преступные действия с ними». Ещё один собеседник добавляет: решения судов об изъятии критовалюты уже встречаются, но их реализация «затруднена из-за отсутствия чётко урегулированного механизма».
  • При этом если изъятие физического устройства «выглядит логичным», то с получением ключей доступа — без содействия владельца — могут возникнуть сложности, говорят юристы. А перевод криптовалюты на специальный адрес-идентификатор эффективен в случае использования централизованных бирж и сервисов, которые соблюдают требования правоохранителей, но не в случае с кошельками, ключи от которых есть только у пользователя.

#новости #законы

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