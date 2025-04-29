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Артур Томилко
Крипто

В ОАЭ запустят стейблкоин, привязанный к дирхаму и регулируемый Центробанком страны

Его планируют использовать как «надёжную цифровую валюту для повседневных сценариев».

  • Учредителями проекта выступят Суверенный фонд благосостояния ОАЭ, First Abu Dhabi Bank и конгломерат International Holding, пишет Bloomberg.
  • Стейблкоин запустят на разработанном в ОАЭ блокчейне ADI. Его курс будет привязан к дирхаму (национальная валюта страны), а регулированием займётся местный Центробанк. Объём инвестиций, сроки запуска и другие детали пока неизвестны.
  • По словам участников проекта, стейблкоин планируют использовать как «надёжную цифровую валюту для повседневных сценариев», а также внедрять «в новые технологические проекты с применением ИИ и межмашинного взаимодействия».
  • В декабре 2024 года Центробанк ОАЭ одобрил запуск стейблкоина AE Coin, привязанного к дирхаму. Связаны ли проекты между собой, неясно.

#новости #оаэ

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