В ОАЭ запустят стейблкоин, привязанный к дирхаму и регулируемый Центробанком страны

Его планируют использовать как «надёжную цифровую валюту для повседневных сценариев». Учредителями проекта выступят Суверенный фонд благосостояния ОАЭ, First Abu Dhabi Bank и конгломерат International Holding, пишет Bloomberg.Стейблкоин запустят на разработанном в ОАЭ блокчейне ADI. Его курс будет привязан к дирхаму (национальная валюта страны), а регулированием займётся местный Центробанк. Объём инвестиций, сроки запуска и другие детали пока неизвестны.По словам участников проекта, стейблкоин планируют использовать как «надёжную цифровую валюту для повседневных сценариев», а также внедрять «в новые технологические проекты с применением ИИ и межмашинного взаимодействия».В декабре 2024 года Центробанк ОАЭ одобрил запуск стейблкоина AE Coin, привязанного к дирхаму. Связаны ли проекты между собой, неясно.#новости #оаэ