Исследование: треть переводов в криптоматах Австралии совершают люди в возрасте 60-70 лет — из-за «разводов» мошенниками

Австралия — третья страна в мире по количеству криптоматов после США и Канады. Количество автоматов выросло в 15 раз за 2022-2024 годы — сейчас по всему материку их более 1800. Как отмечает CCN, в странах с наибольшим количеством криптоматов обычно растёт и количество криптопреступлений.