Исследование: треть переводов в криптоматах Австралии совершают люди в возрасте 60-70 лет — из-за «разводов» мошенниками

Всего на пользователей старше 50 лет приходится 72% всех переводов, сообщил Австралийский отчётно-аналитический центр транзакций.Чаще всего «разводят» под видом «инвестиций», писем с шантажом и «романтических знакомств». Обычно с «жертвами» связываются сначала в онлайне — например, предлагают работу. Затем просят выслать документы, чтобы «подписать контракт». Далее дают «задание» с подробной инструкцией — как снять в банке деньги «работодателя» и отправить «ему» же через криптомат.Из-за подобных преступлений австралийцы потеряли $3 млн за 2024 год, по данным Федеральной полиции. Однако цифры могут быть и выше, отмечает ABC News, потому как многие «жертвы» в полицию не обращаются.Чтобы уменьшить количество преступлений, австралийские регуляторы ввели ограничения в $5000 на внесение и снятие наличных с криптоматов. А их операторов обязали усилить проверку личности и мониторинг за переводами, особенно пожилых клиентов.Австралия — третья страна в мире по количеству криптоматов после США и Канады. Количество автоматов выросло в 15 раз за 2022-2024 годы — сейчас по всему материку их более 1800. Как отмечает CCN, в странах с наибольшим количеством криптоматов обычно растёт и количество криптопреступлений.#новости