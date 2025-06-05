Circle привлекла около $1,1 млрд на расширенном IPO — торги начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже 5 июня

Привязанный к доллару стейблкоин USDC, который выпускает Circle, — второй в мире по рыночной капитализации после USDT.Изначально компания планировала продать 24 млн акций класса А по $24-26 за штуку. Однако источники Bloomberg сообщили, что количество заявок превысило доступные акции более чем в 25 раз, из-за чего Circle увеличила объём IPO, выставив 34 млн акций по $31. Среди заявителей — BlackRock, управляющая государственным фондом, где Circle хранит свои денежные резервы.Капитализация Circle достигла $6,9 млрд, а с учётом опционов и других бумаг — около $8,1 млрд. По данным компании на май 2025 года, в обращении находится $61 млрд USDC. На Нью-Йоркской фондовой бирже акции будут торговаться под кодом CRCL.Размещение Circle прошло на фоне принятия Сенатом США GENIUS Act — первого законопроекта, который введёт правила для выпуска и аудита стейблкоинов, обеспеченных долларом.#новости #стейблкоины #circle