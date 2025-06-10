Минцифры предложило штрафовать за расчёты в криптовалюте и незаконный майнинг на сумму до 1-2 млн рублей

Владимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, но только если они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.

Доход в виде цифровой валюты, полученной от майнинга, определяется на основе рыночной цены в день поступления монеты на кошелёк. Он облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и подоходным налогом по прогрессивной ставке (13-22%) для физлиц.