Минцифры предложило штрафовать за расчёты в криптовалюте и незаконный майнинг на сумму до 1-2 млн рублей

С конфискацией цифровых активов.Соответствующие поправки в КоАП предусмотрены законопроектом, который подготовило министерство. С документом ознакомился Forbes.Он предполагает добавление в кодекс статьи 15.49 «Нарушение требований законодательства Российской Федерации о цифровой валюте и майнинге», которая включает четыре состава правонарушения. Три из них касаются майнинга.Компании, которые незаконно занимаются майнингом криптовалют должны будут заплатить штраф от 1 млн до 2 млн рублей, а полученную ими криптовалюту конфискуют. Для физлиц штраф составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для ИП — от 200 тысяч до 400 тысяч рублей.Законопроект также предусматривает штрафы за расчёты криптовалютой в России вне правовых режимов: для физлиц — 100-200 тысяч рублей, для должностных лиц — 200-400 тысяч рублей, для компаний — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Цифровая валюта, которая используется как средство платежа, тоже будет подлежать конфискации, отмечал директор юридического департамента Банка России Андрей Медведев.Фото РБКВладимир Путин подписал законопроект о легализации майнинга криптовалют в России летом 2024 года. Заниматься им могут ИП и юрлица, включённые в спецреестр. У физлиц есть возможность добывать криптовалюту без включения в реестр, но только если они не превышают правительственные лимиты энергопотребления.Доход в виде цифровой валюты, полученной от майнинга, определяется на основе рыночной цены в день поступления монеты на кошелёк. Он облагается налогом на прибыль в размере 25% для компаний и подоходным налогом по прогрессивной ставке (13-22%) для физлиц.Майнеры обязаны декларировать полученную криптовалюту и передавать госорганам адреса-идентификаторы для учёта транзакций. Росфинмониторинг должен отслеживать адреса, через которые идут подозрительные транзакции. #новости #майнинг