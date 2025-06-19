Таиланд отменил на пять лет налог на прирост капитала при продаже криптовалют

Льгота будет действовать только при использовании лицензированных в стране криптобирж. О решении сообщило Министерство финансов Таиланда, передаёт Cointelegraph. По словам замминистра Джулапуна Аморнвивата, мера должна укрепить позиции страны «как мирового финансового центра и одного из первых государств, принявших законы о цифровых активах и их налогообложении».Владельцы криптовалют будут освобождены от уплаты налога на прирост капитала при их продаже в период с 1 января 2025-го по 31 декабря 2029 года. Для этого они должны проводить сделки через лицензированные в Таиланде криптобиржи.По словам чиновника, налоговые органы страны также работают над внедрением международной системы обмена информацией о цифровых активах.В конце мая 2025 года Комиссия по ценным бумагам Таиланда решила заблокировать пять крупнейших криптоибрж: Bybit, OKX, CoinEx, XT.COM и Bybit. Меру объясняли отсутствием у площадок государственных лицензий. Она вступит в силу 28 июня.#новости #таиланд