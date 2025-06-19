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Артур Томилко
Крипто

Таиланд отменил на пять лет налог на прирост капитала при продаже криптовалют

Льгота будет действовать только при использовании лицензированных в стране криптобирж.

  • О решении сообщило Министерство финансов Таиланда, передаёт Cointelegraph. По словам замминистра Джулапуна Аморнвивата, мера должна укрепить позиции страны «как мирового финансового центра и одного из первых государств, принявших законы о цифровых активах и их налогообложении».
  • Владельцы криптовалют будут освобождены от уплаты налога на прирост капитала при их продаже в период с 1 января 2025-го по 31 декабря 2029 года. Для этого они должны проводить сделки через лицензированные в Таиланде криптобиржи.
  • По словам чиновника, налоговые органы страны также работают над внедрением международной системы обмена информацией о цифровых активах.
  • В конце мая 2025 года Комиссия по ценным бумагам Таиланда решила заблокировать пять крупнейших криптоибрж: Bybit, OKX, CoinEx, XT.COM и Bybit. Меру объясняли отсутствием у площадок государственных лицензий. Она вступит в силу 28 июня.

#новости #таиланд

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