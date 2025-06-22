Биткоин упал ниже $100 тысяч на фоне вмешательства США в конфликт на Ближнем Востоке

Впервые с мая 2025 года.На 18:27 мск курс биткоина снижается на 3,94% �� предыдущему дню и составляет $99,3 тысячи за монету, следует из агрегированных данных Coinmarketcap. Курс Ethereum падает на 9,39%, XRP и Solana — на 7,66%, Dogecoin — на 7,73%, Toncoin — на 6,5%.Биткоин опустился ниже отметки в $100 тысяч впервые с мая 2025 года, отмечает CoinDesk. Криптоиндекс страха и жадности, который отражает настроения рынка, составляет 40 и находится в зоне «страха».Генеральный партнёр Pantera Capital Management Космо Цзян отметил в разговоре с Bloomberg: вопрос о том, нанесут ли США удар по Ирану, вызывал распродажу на протяжении всей недели и в выходные 21-22 июня 2025 года.США открыто вступили в военный конфликт между Израилем и Ираном в ночь на 22 июня, когда президент Дональд Трамп объявил об атаке на объекты иранской ядерной программы. В ответ Иран пригрозил закрыть Ормузский пролив. CoinDesk связывает падение биткоина именно с этим. Через пролив проходит около 20% мировой торговли нефтью.#новости