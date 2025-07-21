Госдума запланировала ввести штрафы за оплату криптовалютой — от 100 тысяч до 1 млн рублей

Платить криптовалютой в России запрещено с 2021 года, но наказания не было. Законопроект о штрафах рассмотрят осенью 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.Разработал документ ЦБ вместе с Минфином. В силу он по плану вступит в 2026 году.По словам Аксакова и заместителя председателя ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, штрафы для физлиц составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Также конфискуют криптовалюту, использованную для платежа.Согласно закону от 2021 года, в России разрешено покупать и продавать криптовалюту, инвестировать в неё и владеть ей, но нельзя оплачивать с помощью неё покупки. При этом наказания за это не было.Против платежей в криптовалютах неоднократно выступал ЦБ: они слишком волатильны и используются для «непрозрачных» операций. Расчёты в них вне экспериментального режима должны быть запрещены, считает регулятор.#новости