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Евгения Евсеева
Крипто

Госдума запланировала ввести штрафы за оплату криптовалютой — от 100 тысяч до 1 млн рублей

Платить криптовалютой в России запрещено с 2021 года, но наказания не было.

  • Законопроект о штрафах рассмотрят осенью 2025 года, пишут «Известия» со ссылкой на главу думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.
  • Разработал документ ЦБ вместе с Минфином. В силу он по плану вступит в 2026 году.
  • По словам Аксакова и заместителя председателя ИТ-комитета Госдумы Антона Горелкина, штрафы для физлиц составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — от 700 тысяч до 1 млн рублей. Также конфискуют криптовалюту, использованную для платежа.
  • Согласно закону от 2021 года, в России разрешено покупать и продавать криптовалюту, инвестировать в неё и владеть ей, но нельзя оплачивать с помощью неё покупки. При этом наказания за это не было.
  • Против платежей в криптовалютах неоднократно выступал ЦБ: они слишком волатильны и используются для «непрозрачных» операций. Расчёты в них вне экспериментального режима должны быть запрещены, считает регулятор.

#новости

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