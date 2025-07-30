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Данила Бычков
Крипто

Индонезия повысит налоги на транзакции с криптовалютами с 1 августа 2025 года

Криптобиржами пользуются более 20 млн жителей страны.

  • С 1 августа 2025 года продавцы на внутренних криптобиржах будут платить налог в размере 0,21% от суммы сделки вместо 0,1%. Для тех, кто торгует на зарубежных биржах, налог вырастет с 0,2% до 1% от суммы сделки, пишет Reuters.
  • Покупатели больше не должны будут платить НДС, который до этого составлял от 0,11% до 0,22%.
  • НДС на майнинг повысят с 1,1% до 2,2%, а специальная налоговая ставка на доход от майнинга в размере 0,1% будет отменена. С 2026 года доходы от майнинга будут облагаться налогом по обычной ставке подоходного налога.
  • Общий объём сделок с криптоактивами в Индонезии в 2024 году «утроился» год к году и превысил 650 млн рупий (около $39,6 млрд).
  • В Индонезии нельзя расплачиваться криптовалютой, но это «популярный» инвестиционный инструмент и торговать ею можно.

#новости

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