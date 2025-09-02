Токен World Liberty, запущенный семьёй Дональда Трампа, после начала торгов вырос с $0,22 до $0,4, а затем упал на 40%

Рыночная капитализация монеты составляет $6,3 млрд.Скриншот vc.ruТорги токеном World Liberty ($WFLI) стартовали 1 сентября 2025 года, в том числе на крупнейших мировых криптобиржах Binance, OKX и Bybit. Стартовая цена составила $0,22 за монету.Сразу после начала торгов цена $WFLI достигла $0,4, но затем опускалась до $0,2, следует из данных CoinMarketCap. На 12:41 мск 2 сентября 2025 года токен торгуется по $0,25.Компанию World Liberty Financial в октябре 2024 года запустили сыновья Дональда Трампа, а сам он стал «почётным соучредителем», пишет FT. Организация выпустила 100 млрд токенов и продала около четверти из них инвесторам за $550 млн.Токены нельзя было продавать — владельцы могли использовать их только для голосования по корпоративным вопросам, например, об изменениях в блокчейне World Liberty, отмечает Reuters. В августе 2025 года держатели $WFLI проголосовали за начало публичных торгов монетой.По информации агентства, первые инвесторы признавались в интересе к $WLFI из-за связи монеты с Трампом. В то же время критики действующего президента США связывали деятельность World Liberty Financial с «беспрецедентным конфликтом интересов». Однако в Белом доме утверждают, что активы Трампа находятся в трасте под управлением его детей, а конфликта интересов нет.Артур ТомилкоКрипто3 июляДональд Трамп и его семья с начала президентского срока увеличили своё состояние на $620 млн за счёт криптовалютных проектов — Bloomberg Их выручка от цифровых активов растёт быстрее, чем от традиционного бизнеса. #новости #трамп