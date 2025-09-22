«Сотни» человек лишились своих сбережений в криптовалюте, скачав бесплатную игру из Steam

Ущерб составил около $150 тысяч. Источник: Block BlastersВерифицированная бесплатная игра Block Blasters была доступна в Steam с июля 2025 года, 21 сентября 2025-го её удалили из-за жалоб пользователей, лишившихся средств со своих криптокошельков, пишет Bleeping Computer.Изначально Block Blasters получила в Steam положительные отзывы. Но затем злоумышленники добавили в её файлы вредоносную программу и начали рассылать потенциальным «жертвам» приглашения в игру — их целенаправленно выбирали среди тех, кто каким-то образом подтверждал в соцсетях наличие средств на криптокошельках, отмечает издание.После программа искала на компьютере «жертв» криптокошельки и файлы для доступа к ним, а потом отправляла средства оттуда мошенникам.По разным данным, пострадали от 260 до 478 игроков, а общая сумма ущерба превысила $150 тысяч.Среди пострадавших оказался латвийский стример RastalandTV, собиравший деньги на лечение от саркомы. У него украли больше $32 тысяч — позже криптоинфлюенсер Алекс Беккер заявил, что пожертвовал ему всю потерянную сумму.#новости