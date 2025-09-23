Нацбанк Казахстана сообщил о запуске стейблкоина с привязкой к тенге при участии Solana и Mastercard

А также Евразийского банка.Основатель Intebix Талгат Досанов, глава Евразийского банка Ляззат Сатиева, председатель Нацбанка Тимур Сулейменов и топ-менеджер Mastercard Рафаль Трепка. Источник: Solana SuperteamСтейблкоин Evo (KZTE) в сети Solana запустила биржа цифровых активов Intebix — участник регуляторной песочницы, где страна будет тестировать пилотные проекты с цифровыми активами, и обладатель лицензии «Международного финансового центра "Астана"» (МФЦА).Запуск токена поможет «расширить крипто-фиатный канал» и позволит, помимо прочего, обменивать на него криптовалюту и проводить торговые сделки с использованием криптокарт, пишет Нацбанк Казахстана.В июне 2025 года регулятор разрешил местным банкам выпускать криптокарты, с помощью которых можно оплачивать покупки и снимать наличные, используя криптовалюту с кошельков на лицензированных криптобиржах МФЦА.В сентябре первые такие карты выпустили Евразийский банк и Mastercard — чтобы оплачивать покупки стейблкоинами через терминалы Mastercard и Apple Pay. Для тестов сделали всего «несколько» карт. После проверки инфраструктуры выпустят больше.Расчёты осуществляют в тенге — с конвертацией по рыночному курсу Intebix. Комиссия за транзакцию составляет 1%. Банк не работает с цифровыми активами напрямую: они хранятся на Intebix, пояснял «Курсив».В сентябре 2025 года президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать «стратегический криптовалютный резерв» на базе Нацбанка из наиболее перспективных цифровых валют.#новости