Платёжный сервис Square Джека Дорси запустит функцию расчётов в биткоине для малого бизнеса в США

Предприниматели также смогут настроить автоматическую конвертацию части обычной выручки в криптовалюту.Изображение Square Партнёры Square в США, за исключением Нью-Йорка, с 10 ноября 2025 года смогут принимать оплату в битокине. Функция работает на базе собственного кошелька компании Bitcoin Wallet. До конца 2026 года сервис не будет взимать за них комиссию, а с 2027-го она составит 1%.Square также анонсировала функцию автоматической конвертации до 50% ежедневной выручки в криптовалюту.Компания заявляет, что хочет сделать платежи в криптовалюте такими же удобными, как и оплату картой, а также предоставить малому бизнесу инструменты для управления финансами, которые «пока доступны только крупнейшим корпорациям».При этом Square предупреждает клиентов о возможных рисках, связанных с волатильностью криптовалют, задержками транзакций, а также неотменяемостью платежей.Дорси основал Square в 2009 году как и платёжную систему для коммерции. В 2015 она провела IPO на Nasdaq и получила оценку в $2,9 млрд.В 2021-м компанию переименовали в Block, а Square стала одним из её подразделений. Сейчас Block также управляет приложением для переводов Cash App, стриминговой платформой Tidal, биткоин-кошельком Bitkey и майнинговым сервисом Proto, а также финтех-компанией Afterpay.По данным Bitoicn Treasures, сейчас Block занимает 13 место в мире среди публичных компаний по объёму биткойн-резервов. В июле 2025 года компанию включили в индекс S&P 500.#новости #block