Компанию Джека Дорси Block включили в индекс S&P 500

Block стала второй криптокомпанией после Coinbase, попавшей в S&P 500.Источник: Trading ViewКомпания Дорси заняла в индексе место нефтегазовой корпорации Hess: её приобрел Chevron, который уже представлен в S&P 500 и S&P 100.Дорси основал Block в 2009 году — тогда она называлась Square, как и платёжная система для коммерции, которая сейчас входит в компанию. Помимо неё Block управляет приложением для переводов Cash App, стриминговой платформой Tidal, биткоин-кошельком Bitkey и майнинговом сервисом Proto, а также финтех-компанией Afterpay.Криптосообщество считает, что включение компании в S&P 500 должно улучшить репутацию биткоина, в том числе среди крупных финансовых институтов.Block занимает 13 место в мире среди публичных компаний по объёму биткойн-резервов на 23 июля 2025 года. Помимо этого, биткоин-переводы доступны в Cash App, а с 2026 года будут и в Square. Сам же Дорси публично поддерживает криптовалюту.После объявления о включении компании в индекс цена акций Block временно поднялась почти на 10% и превысила $80. На 23 июля 2025 года 11:15 мск бумаги торгуются по $79,27 за штуку.#новости