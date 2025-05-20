Coinbase стала первым криптобизнесом, включённым в индекс S&P 500

Рыночная капитализация биржи на момент публикации составляет $67,24 млрд.И��точник: Getty ImagesCoinbase заняла место финансовой компании Discover Financial Services, которую приобретает холдинг Capital One Financial из S&P 500.О включении криптобиржи в S&P 500 объявили 13 мая 2025 года. На это акции компании отреагировали ростом на 24% до $257. На 15:40 мск 20 мая 2025 года они стоят $263,99.До этого претендентом на включение в S&P 500 считалась биткоин-компания Strategy, которая не показала необходимый порог прибыли.15 мая 2025 года Coinbase заявила об утечке личных данных пользователей в результате кибератаки. По её словам, хакеры подкупили специалистов технической поддержки и получили доступ к следующим данным – копиям паспортов, водительским удостоверениям, электронным почтам, адресам, истории транзакций и частично корпоративным документам. Как заверяет Coinbase, это затронуло менее 1% пользователей.Хакеры потребовали $20 млн за неразглашение пользовательских данных. Криптобиржа отказалась сотрудничать с ними и назначила аналогичное вознаграждение для тех, кто поможет поймать киберпреступников. Параллельно Coinbase начала сотрудничать с Министерством юстиции США.Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведёт расследование о возможной накрутке пользователей Coinbase. В 2021 году компания заявляла с разницей в несколько месяцев о 43 млн и 100 млн зарегистрированных пользователей, а с 2023 года перестала предоставлять какие-либо цифры о них в отчётах инвесторам.#новости #coinbase