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Виктория Ли
Крипто

Coinbase стала первым криптобизнесом, включённым в индекс S&P 500

Рыночная капитализация биржи на момент публикации составляет $67,24 млрд.

И��точник: Getty Images
И��точник: Getty Images
  • Coinbase заняла место финансовой компании Discover Financial Services, которую приобретает холдинг Capital One Financial из S&P 500.
  • О включении криптобиржи в S&P 500 объявили 13 мая 2025 года. На это акции компании отреагировали ростом на 24% до $257. На 15:40 мск 20 мая 2025 года они стоят $263,99.
  • До этого претендентом на включение в S&P 500 считалась биткоин-компания Strategy, которая не показала необходимый порог прибыли.
  • 15 мая 2025 года Coinbase заявила об утечке личных данных пользователей в результате кибератаки. По её словам, хакеры подкупили специалистов технической поддержки и получили доступ к следующим данным – копиям паспортов, водительским удостоверениям, электронным почтам, адресам, истории транзакций и частично корпоративным документам. Как заверяет Coinbase, это затронуло менее 1% пользователей.
  • Хакеры потребовали $20 млн за неразглашение пользовательских данных. Криптобиржа отказалась сотрудничать с ними и назначила аналогичное вознаграждение для тех, кто поможет поймать киберпреступников. Параллельно Coinbase начала сотрудничать с Министерством юстиции США.
  • Помимо этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США ведёт расследование о возможной накрутке пользователей Coinbase. В 2021 году компания заявляла с разницей в несколько месяцев о 43 млн и 100 млн зарегистрированных пользователей, а с 2023 года перестала предоставлять какие-либо цифры о них в отчётах инвесторам.

#новости #coinbase

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