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Карина Пардаева
Крипто

Криптобиржа Coinbase отказалась выплачивать хакерам $20 млн за сокрытие кибератаки

Вместо этого площадка учредила вознаграждение на такую же сумму за информацию о киберпреступниках.

Источник фото: Coinbase
Источник фото: Coinbase

  • Криптобиржа Coinbase 15 мая 2025 года сообщила о кибератаке, в результате которой злоумышленники получили доступ к данным менее чем 1% активных пользователей.

  • По данным компании, киберпреступники подкупили нескольких зарубежных сотрудников службы поддержки. Пароли, приватные ключи, средства клиентов и аккаунты Coinbase Prime не пострадали.
  • Coinbase отказалась выплачивать выкуп в $20 млн за сокрытие инцидента. Вместо этого биржа выделила эту сумму на вознаграждение за информацию, которая поможет найти и привлечь к ответственности виновных.
  • В самой компании ввели дополнительные меры проверки для операций с повышенным риском. Пострадавшим клиентам компания пообещала компенсации.

#новости #coinbase

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