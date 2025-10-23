Дональд Трамп помиловал основателя Binance Чанпэн Чжао

Чжао уже отбыл срок в тюрьме — теперь это снимет с него судимость.Источник: WSJОб этом WSJ сообщило со ссылкой на источники. По их словам, указ подписали ещё 22 октября 2025 года.В администрации президента США Дональда Трампа рассказали изданию, что президент воспользовался «конституционными полномочиями» и помиловал Чжао, которого «преследовали во время президентства Джо Байдена». Других подробностей не привели.Binance на запрос о комментарии не ответила. Но издание отмечает, что компания добивалась снятия судимости с Чанпэн Чжао в течение как минимум года — например, стала спонсором криптопроекта семьи Трампа World Liberty Financial (токен WLFI).WSJ говорит, что помилование позволит Binance вернуться на американский рынок, где ей запретили деятельность в 2023 году.По данным Coinmarketcap, на фоне новости BNB — токен криптобиржи Binance — на 18:42 мск вырос на 6%, до $1143.В апреле 2024 года Чжао приговорили к лишению свободы — за нарушение антиотмывочных законов (в том же обвиняли и биржу, но позже иск отозвали). Суд заключил, что основатель поставил рост и прибыль Binance выше обязанности соблюдать законодательство и тем самым позволил преступникам свободно торговать на крупнейшей криптобирже. К октябрю того же года он вышел на свободу.#новости #binance #чанпэнчжао