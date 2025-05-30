SEC отозвала иск против криптовалютной биржи Binance и её основателя Чанпэна Чжао

Иск отозвали «с предубеждением», так что подать его повторно нельзя.Чанпэн Чжао. Источник фото: Benoit Tessier / ReutersКомиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что отказ от иска продиктован «текущими политическими приоритетами», но не влияет на её позицию по другим криптовалютным делам, пишет Reuters.В Binance назвали закрытие дела «знаковым событием» и поблагодарили председателя SEC Пола Аткинса и администрацию президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что «инновации невозможны при регулировании через принуждение».Комиссия подала иск против площадки и Чжао в июне 2023 года. Регулятор выдвинул 13 обвинений, среди которых — управление незарегистрированными биржами, искажение информации о контроле и надзоре на Binance.US (зарегистрированное в США подразделение биржи).Дело не связано с отдельным уголовным процессом, по которому Binance в 2023 году признала вину и согласилась выплатить $4,32 млрд. Чжао тогда получил четыре месяца тюремного заключения за нарушение законодательства о противодействии отмыванию доходов.В феврале SEC также закрыла расследование против криптовалютного подразделения Robinhood и согласилась прекратить дело против Coinbase. После возвращения Трампа в Белый дом регулятор изменил подход к крипторынку, приостанавливая или сворачивая дела, начатые при администрации Джо Байдена, отмечает агентство.#новости #binance