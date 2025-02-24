Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
Деньги
Личный опыт
AI
Соцсети
Телеграм
Крипто
Право
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Крипто

SEC закрыла расследование против криптовалютного подразделения Robinhood

До этого криптобиржа Coinbase также сообщила, что регулятор согласился прекратить дело против неё.

  • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 21 февраля 2025 года завершила расследование в отношении Robinhood, сообщила компания. Регулятор отказался от предъявления обвинений и «принудительных мер».
  • SEC завела дело против Robinhood в мае 2024 года, пишет CNBC. Ведомство подозревало компанию в нарушении закона о ценных бумагах из-за операций, связанных с листингом криптовалют. Robinhood обвинения отвергала.
  • Криптобиржа Coinbase 21 февраля 2025 года также сообщила, что SEC согласилась прекратить дело против неё «при условии одобрения комиссара». В 2023-м регулятор обвинил компанию в работе в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг.
  • Смягчение политики SEC в отношении криптовалют эксперты связывают с обещанием Дональда Трампа сделать США «криптостолицей мира» и создать «стратегический резерв в биткоинах».
  • Накануне своей инаугурации Трамп запустил собственный мемкоин. На пике он стоил $75,35. Спустя сутки подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $15.
  • Участники крипторынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте.
  • По данным аналитической платформы Chainalysis, 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» более $2 млрд на мемкоине Трампа за первые 19 дней торгов. При этом стоящие за запуском токена компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой, сообщало Reuters.

#новости #robinhood #sec

3 комментария