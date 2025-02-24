SEC закрыла расследование против криптовалютного подразделения Robinhood

До этого криптобиржа Coinbase также сообщила, что регулятор согласился прекратить дело против неё. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) 21 февраля 2025 года завершила расследование в отношении Robinhood, сообщила компания. Регулятор отказался от предъявления обвинений и «принудительных мер».SEC завела дело против Robinhood в мае 2024 года, пишет CNBC. Ведомство подозревало компанию в нарушении закона о ценных бумагах из-за операций, связанных с листингом криптовалют. Robinhood обвинения отвергала.Криптобиржа Coinbase 21 февраля 2025 года также сообщила, что SEC согласилась прекратить дело против неё «при условии одобрения комиссара». В 2023-м регулятор обвинил компанию в работе в качестве незарегистрированной биржи ценных бумаг.Смягчение политики SEC в отношении криптовалют эксперты связывают с обещанием Дональда Трампа сделать США «криптостолицей мира» и создать «стратегический резерв в биткоинах».Накануне своей инаугурации Трамп запустил собственный мемкоин. На пике он стоил $75,35. Спустя сутки подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $15.Участники крипторынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте.По данным аналитической платформы Chainalysis, 813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» более $2 млрд на мемкоине Трампа за первые 19 дней торгов. При этом стоящие за запуском токена компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой, сообщало Reuters.#новости #robinhood #sec