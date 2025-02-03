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Артур Томилко
Крипто

Стоящие за мемкоином $TRUMP компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой — Reuters

Одна из них связана с The Trump Organization, бенефициары ещё одной неизвестны.

  • Компании, запустившие криптовалюту Дональда Трампа, к 30 января 2025 года заработали от $86 млн до $94 млн на торговых комиссиях, следует из оценки Merkle Science и Chainalysis, которые изучили общедоступные данные об операциях с токеном $TRUMP. С их выводами ознакомилось Reuters.
  • Анализ блокчейна показал, что создатели мемкоина получают долю от комиссий криптобиржи Meteor. Именно через неё продали первые монеты $TRUMP, отмечает агентство.
  • Представители биржи пояснили, что платят эмитентам криптовалют за предоставление ликвидности — необходимого для бесперебойных торгов объёма токенов. Таким образом они могут «пожизненно получать комиссию», которая меняется вместе со стоимостью монеты.
  • По данным Merkle Science, первыми держателями $TRUMP были три кошелька, которые получили токен напрямую от создателей, не покупая его. Конечные владельцы этих кошельков неизвестны.
  • На посвящённом мемкоину сайте говорится, что за созданием монеты стоят компании CIC Digital, Celebration Cards и Fight Fight Fight. Они среди прочего «будут получать доход от торговых операций».
  • CIC Digital принадлежит The Trump Organization Дональда Трампа. Кто владеет Celebration Cards, неизвестно. Обе компании контролируют Fight Fight Fight, которая управляет сайтом мемкоина.
  • Как доходы от торговли $TRUMP распределяются между компаниям и какая часть получена лично Трампом, Reuters выяснить не удалось. Представители президента США и перечисленных фирм не ответили на вопросы агентства.
Дональд Трамп, фото AP
Дональд Трамп, фото AP
  • Дональд Трамп «запустил» свой мемкоин 18 января 2025-го — за два дня до вступления в должность президента США. Рекордная цена $TRUMP — $75,32 (около 7500 рублей по курсу ЦБ на 3 февраля 2025 года). Спустя сутки он подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $19 (1800 рублей).
  • Участники крипотрынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Некоторые ждали, что он упомянет тему криптовалют в инаугурационной речи и затронет её в первых указах. Однако этого не произошло, из-за чего капитализация мирового рынка криптовалют падала на 6,27%.
  • Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте. В том числе с этой целью мошенники создают поддельные сайты про токены Трампа — чтобы украсть seed-фразы от криптокошельков.
Полина Лааксо
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«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп

Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.

Мелания Трамп и Дональд Трамп. Источник фото: WWD

#новости #trump #мемкоины

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31 комментарий
Суцкевер Семен - Fond&Flow

В прекрасном мире живём. Придумали скам — легализовали — заскамили хомяков — заработали в любом случае

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prokhorov

Что-то уже даже не смешного с этого

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Что-то там про имя и машину

Без лоха и жизнь плоха

8
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Дмитрий

Тут USAID закрыли. Что делать левакам ВиСи? На что жить? Вот о чём надо думать)

4
3
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Mari

Пришел с повесточкой в рандомную тему. Вашу контору когда уже закроют?

2
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Томский Сибирячок

А зачем им платить? Они бесплатно все и так делают) даже не за +15р ухаха

1
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Император Нолимоций

Если «левацких» комментариев меньше не станет — что с картиной мира делать будете?

1
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