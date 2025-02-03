Стоящие за мемкоином $TRUMP компании выручили $86-94 млн на комиссиях за торговлю монетой — Reuters

Одна из них связана с The Trump Organization, бенефициары ещё одной неизвестны. Компании, запустившие криптовалюту Дональда Трампа, к 30 января 2025 года заработали от $86 млн до $94 млн на торговых комиссиях, следует из оценки Merkle Science и Chainalysis, которые изучили общедоступные данные об операциях с токеном $TRUMP. С их выводами ознакомилось Reuters.Анализ блокчейна показал, что создатели мемкоина получают долю от комиссий криптобиржи Meteor. Именно через неё продали первые монеты $TRUMP, отмечает агентство.Представители биржи пояснили, что платят эмитентам криптовалют за предоставление ликвидности — необходимого для бесперебойных торгов объёма токенов. Таким образом они могут «пожизненно получать комиссию», которая меняется вместе со стоимостью монеты.По данным Merkle Science, первыми держателями $TRUMP были три кошелька, которые получили токен напрямую от создателей, не покупая его. Конечные владельцы этих кошельков неизвестны.На посвящённом мемкоину сайте говорится, что за созданием монеты стоят компании CIC Digital, Celebration Cards и Fight Fight Fight. Они среди прочего «будут получать доход от торговых операций».CIC Digital принадлежит The Trump Organization Дональда Трампа. Кто владеет Celebration Cards, неизвестно. Обе компании контролируют Fight Fight Fight, которая управляет сайтом мемкоина.Как доходы от торговли $TRUMP распределяются между компаниям и какая часть получена лично Трампом, Reuters выяснить не удалось. Представители президента США и перечисленных фирм не ответили на вопросы агентства.Дональд Трамп, фото APДональд Трамп «запустил» свой мемкоин 18 января 2025-го — за два дня до вступления в должность президента США. Рекордная цена $TRUMP — $75,32 (около 7500 рублей по курсу ЦБ на 3 февраля 2025 года). Спустя сутки он подешевел на 30%. На момент написания заметки цена токена составляет около $19 (1800 рублей).Участники крипотрынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Некоторые ждали, что он упомянет тему криптовалют в инаугурационной речи и затронет её в первых указах. Однако этого не произошло, из-за чего капитализация мирового рынка криптовалют падала на 6,27%. Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте. В том числе с этой целью мошенники создают поддельные сайты про токены Трампа — чтобы украсть seed-фразы от криптокошельков.Полина ЛааксоКрипто20 янв«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.#новости #trump #мемкоины
В прекрасном мире живём. Придумали скам — легализовали — заскамили хомяков — заработали в любом случае
Что-то уже даже не смешного с этого
Без лоха и жизнь плоха
Тут USAID закрыли. Что делать левакам ВиСи? На что жить? Вот о чём надо думать)
Пришел с повесточкой в рандомную тему. Вашу контору когда уже закроют?
А зачем им платить? Они бесплатно все и так делают) даже не за +15р ухаха
Если «левацких» комментариев меньше не станет — что с картиной мира делать будете?