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Карина Пардаева
Инвестиции

Капитализация мирового рынка криптовалют упала на 6,27% за сутки

По данным CoinMarketCap, 27 января 2025 года она составила $3,37 трлн.

  • В ходе торгов утром в понедельник BTC опускался ниже $99 тысяч, следует из данных Binance.
  • Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты: Ethereum (ETH) упал на 8,73% — до $3052,68, XRP на 13,24% до $2,79. Токен $TRUMP снизился за сутки на 16,60% до $25,77.
  • Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют, по данным CoinMarketCap на 10:50 мск, прибавили в цене AIOZ Network (AIOZ) и Jupiter (JUP) — на 4% и 2% соответственно.
  • Падение произошло после того, как в пятницу президент поручил создать рабочую группу по вопросам политики в сфере криптовалют. Группе должна в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США и оценить возможность создания резерва криптовалюты. В приказе не было подтверждения, что стране создадут резерв биткоинов — хотя во время предвыборной кампании Трамп обещал это сделать, отмечает Bloomberg.
  • Как пишет пишет Forbes, на стоимость биткоина также повлияли колебания на фондовом рынке США: акции некоторых компаний, связанных с ИИ, просели из-за угрозы конкуренции со стороны китайского разработчика языковых моделей DeepSeek. Его решения требуют меньше ресурсов.

#новости

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20 комментариев
Васисуалий Лоханкин

А ничего что биток на +- 10к ходит каждую неделю? В чем новость?

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у нас отмена

Главное создать новость, а там как пойдёт

3
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Доктор Богомол Табогган

Когда рубль ходит туда/сюда на 10% тут такое в камментах творится

1
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KendSharrien

Что ни день то новость

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Всеволод Грувман

Обычное дневное колебание. В чем новость?

5
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KendSharrien

А че вообще без новостей сидеть

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Griby Lenina

Среди причин снижения цен на биткоин Bloomberg и Forbes называют...

Как говорили в древнем Китае: Легко срубить упавшее дерево. Легко придумать то, что уже придумано. Легко назвать причины снижения, после того, как оно произошло.

4
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