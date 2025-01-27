Капитализация мирового рынка криптовалют упала на 6,27% за сутки

По данным CoinMarketCap, 27 января 2025 года она составила $3,37 трлн.В ходе торгов утром в понедельник BTC опускался ниже $99 тысяч, следует из данных Binance.Вслед за биткоином подешевели и другие криптовалюты: Ethereum (ETH) упал на 8,73% — до $3052,68, XRP на 13,24% до $2,79. Токен $TRUMP снизился за сутки на 16,60% до $25,77.Среди ста крупнейших по капитализации криптовалют, по данным CoinMarketCap на 10:50 мск, прибавили в цене AIOZ Network (AIOZ) и Jupiter (JUP) — на 4% и 2% соответственно.Падение произошло после того, как в пятницу президент поручил создать рабочую группу по вопросам политики в сфере криптовалют. Группе должна в течение шести месяцев предложить нормативную базу для цифровых активов в США и оценить возможность создания резерва криптовалюты. В приказе не было подтверждения, что стране создадут резерв биткоинов — хотя во время предвыборной кампании Трамп обещал это сделать, отмечает Bloomberg.Как пишет пишет Forbes, на стоимость биткоина также повлияли колебания на фондовом рынке США: акции некоторых компаний, связанных с ИИ, просели из-за угрозы конкуренции со стороны китайского разработчика языковых моделей DeepSeek. Его решения требуют меньше ресурсов.#новости
А ничего что биток на +- 10к ходит каждую неделю? В чем новость?
Главное создать новость, а там как пойдёт
Когда рубль ходит туда/сюда на 10% тут такое в камментах творится
Что ни день то новость
Обычное дневное колебание. В чем новость?
А че вообще без новостей сидеть
Среди причин снижения цен на биткоин Bloomberg и Forbes называют...
Как говорили в древнем Китае: Легко срубить упавшее дерево. Легко придумать то, что уже придумано. Легко назвать причины снижения, после того, как оно произошло.