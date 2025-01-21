Количество кошельков с этими монетами на счету тоже сократилось.$TRUMP стоит $37,7 на 15:06 мск 21 января 2025 года — это 3774 рубля по курсу ЦБ на этот же день. Около 15:00 мск 20 января мемкоин торговался на уровне $52-55. Держателей, по данным Solscan, — 791,7 тысячи против вчерашних 853 тысяч.$MELANIA на 15:06 мск стоит $4,38 — 436 рублей. Около 15:00 мск 20 января стоимость мемкоина превышала $9. Число держателей — 371,6 тысячи против 441 тысячи днём ранее.Объём торгов $TRUMP, по данным Coinmarketcap, уменьшился за сутки на 41%, а токена Мелании — на 56%. По словам основателя сообщества Digital South Trust Судхакара Лаксхманараджи, эта ситуация — напоминание, что и у силы «хайпа и спекуляций» тоже есть предел.Динамика мемкоина Трампа к 15:10 мск 21 января 2025 годаДинамика мемкоина Мелании к 15:11 мск 21 января 2025 годаДональд Трамп запустил свой мемкоин 18 января 2025-го — за два дня до вступления в должность президента США. Его супруга Мелания — 20 января. Рекордная цена $TRUMP — $75,32; $MELANIA — $13,73.Участники крипотрынка отнеслись к запуску по-разному. Кто-то счёл это доказательством, что президент поможет с развитием отрасли. Некоторые ждали, что он упомянет тему криптовалют в инаугурационной речи и затронет её в первых указах, но этого не произошло.Скептики и критики заявили, что Трамп подрывает и без того не безупречную репутацию зачастую волатильного крипторынка и пытается заработать на тех, кто ничего не смыслит в крипте. В том числе с этой целью мошенники создают поддельные сайты про токены Трампа — чтобы украсть seed-фраз от криптокошельков.Полина ЛааксоКриптовчера«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.#trump #melania #новости #мемкоины
Побрили мамонтов. Какие новые фишки придумают?🤣
надо следить за селебами и закупиться TSHALOME на низах
Сейчас всякие Пидидикоины появятся, подождите.....
Не продавать! Держать до последнего!
Правильно! Не надо продавать, ещё не до конца упало
Пружина сжимается! Шлак отсеялся и в системе остались тру холдеры!
Как всегда люди пишут глупости в комментариях, а по факту - это было возможностью увеличить свой капитал в 2-3 раза в течение 24х часов для тех, кто отслеживает первоисточники, много лет следит за рынком и не боится рисковать.