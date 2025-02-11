813 тысяч криптокошельков суммарно «потеряли» более $2 млрд на мемкоине Трампа за первые 19 дней торгов — Chainalysis

Либо при продаже токенов, либо потому что решили не продавать их, а те подешевели.То есть речь о фактических и нереализованных убытках, пишет NYT со ссылкой на аналитическую платформу Chainalysis. По словам издания, многие пользователи продолжают держать монеты на балансе — «вероятно, в надежде на подорожание».Аналитики отмечают, что на деле объём финансовых потерь «гораздо больше». В подсчётах не учитывали часть сделок, которые проходили на неназванных криптомаркетплейсах, добавивших токен уже после того, как цена «взлетела».Стоящие за мемкоином компании при этом выручили около $100 млн в виде комиссий за торговлю. А ранние покупатели в сумме получили $6,6 млрд прибыли, которую уже «вывели», — типичная ситуация для рынка подобных токенов: когда крупные участники подогревают интерес к активу, а затем, на фоне роста стоимости, начинают распродавать запасы, провоцируя падение.По словам бывшего криптосоветника при Комиссии по ценным бумагам и биржам США Кори Фрейера, президент США Дональд Трамп участвует в «мутных криптосхемах, которые наносят ущерб инвесторам, и вместе с тем назначает регуляторов, которые отменят меры по защите жертв, но прикроют самого Трампа и его семью».Трамп. Источник фото: CNNНа старте торгов 18 января 2025 года мемкоин $TRUMP стоил чуть больше $6. 19 января поставил рекорд — $75,35. На 17:24 мск 11 февраля торгуется на отметке в $15,72. Количество держателей к моменту публикации этой заметки — 641,3 тысячи.Полина ЛааксоКрипто20 янв«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.#trump #melania #новости #мемкоины
Странно осознавать, что лидер могущественной державы на ровном месте создал скам-актив, дав заработать компаниям-прокладкам. Мировой паноптикум.
Отбил свою рекламную кампанию
Дурдом полный и всем норм
он сделал это за 3 дня до того как стать лидером державы
Все что нужно знать о крипто рынке.
– Одни первое время плакали, что не заработали
– Сейчас другие плачут, что потеряли больше
Ничем не отличается от рынка акций, все тоже самое. Одни зарабатывают, а второе большинство гордо именуются инвесторами.))
Криптонытики