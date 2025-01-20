Печальный день для страны — это когда президент осознаёт, что может «заскамить» народ своими же руками, и превращается из самого ярого криптопротивника в криптоманьяка, лишь бы втюхать «щиткоин» своим верным сторонникам, [а потом распродать активы на пике]. <...>
Грустно смотреть на то, как многие рукоплещут президенту, который проводит последние два дня перед инаугурацией в попытке обокрасть бедных и глупых, вместо того чтобы поработать над курсом будущей госполитики.
Президент осознал, что может "заскамить" народСначала и не понял, что статья про Трампа
наш так нас заскамил последнии лет 5 что Трампу и не снилось
А у нас в Госдуме уже обсуждают как заскамить наш народ. Мем коин про Жириновского
это мы пампим
они скамили до того как это было мейнстримом
Тоже для коллекции
Жиркоин тоже обсуждали?