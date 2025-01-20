Печальный день для страны — это когда президент осознаёт, что может «заскамить» народ своими же руками, и превращается из самого ярого криптопротивника в криптоманьяка, лишь бы втюхать «щиткоин» своим верным сторонникам, [а потом распродать активы на пике]. <...>

Грустно смотреть на то, как многие рукоплещут президенту, который проводит последние два дня перед инаугурацией в попытке обокрасть бедных и глупых, вместо того чтобы поработать над курсом будущей госполитики.