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Полина Лааксо
Крипто

«Президент осознал, что может "заскамить" народ»: в криптоотрасли раскритиковали запуск мемкоинов Дональда и Мелании Трамп

Семейство подрывает доверие и к рынку, и к США, и к себе.

Мелания Трамп и Дональд Трамп. Источник фото: WWD
Мелания Трамп и Дональд Трамп. Источник фото: WWD

Что за мемкоины

  • 18 января 2025 года избранный президент США Дональд Трамп запустил мемкоин $TRUMP — «единственный официальный Трамп-мем», говорится на сайте валюты. Политик публично призвал пользователей к покупке.
  • 20 января то же сделала супруга политика Мелания Трамп, анонсировав мемкоин $MELANIA. Монеты запустили в сети Solana. Блокчейн выбрали за быстрые транзакции, низкие комиссии и «высокий» уровень безопасности.
  • Общая эмиссия в обоих случаях — по 1 млрд монет. Токенов Мелании в обращении — 250 млн; Трампа — 200 млн. Часть токенов должны разблокировать в дальнейшем.
  • На сайтах мемкоинов указано: это «не финансовый инструмент, не инвествозможность и не ценная бумага», а «цифровой предмет коллекционирования» и возможность «поддержать ценности» авторов. Для Трампа это не первый криптозапуск: он выпускал коллекции NFT в сети Polygon.

Сколько стоят монеты

  • Мемкоин Трампа на старте стоил $6,24 — больше 614 рублей по курсу ЦБ на 20 января 2025 года. С тех пор он дорожал на 752%, достигнув максимума в $75,4. На 15:55 мск торгуется на уровне $49,7 (больше 5000 рублей).
Динамика мемкоина Трампа к14:05 мск 20 января 2025 года
Динамика мемкоина Трампа к14:05 мск 20 января 2025 года
  • Мемкоин Мелании начинал с отметки в $6,62 и на максимуме доходил до $13,73. На 15:58 мск 20 января 2025 года стоит $8,8 — около 920 рублей.
  • Количество держателей к моменту публикации этой заметки — 853 тысячи у $TRUMP и 441 тысяча у $MELANIA. Для сравнения: биткоины держат на 200 млн кошельков.
Динамика мемкоина Мелании к 14:06 мск 20 января 2025 года
Динамика мемкоина Мелании к 14:06 мск 20 января 2025 года

На что повлияли мемкоины

  • Купить монеты можно было в том числе через торговый сервис Moonshot. Приложение обогнало биржи Crypto.com и Coinbase в одном из чартов App Store, получило 400 тысяч новых трейдеров за сутки и достигло показателя в 1 млн ежедневно активных пользователей. Из-за высокого трафика некоторые транзакции не выполнялись.
  • На фоне запуска $TRUMP и $MELANIA просели альткоины — Dogecoin, Shiba Inu, Pepe Coin. То же касается токена Bonk на Solana.
  • Нативная монета самого блокчейна Solana обновила рекорд, подорожав 19 января до $294,3. Подрастали в цене и валюты децентрализованных бирж на базе Solana: Raydium — на 19%; Jupiter — на 20%.
  • Состояние Трампа «на бумаге» выросло более чем на $50 млрд за счёт увеличения стоимости мемкоина, подсчитало Axios. На него пришлось примерно 89% всего капитала. Остальное — это акции медиатехнологической Trump Media & Technology Group и другие активы.

Что говорят критики

  • Цена может обвалиться. Когда заблокированные монеты тоже станут торговаться, их стоимость, «согласно базовым законам спроса и предложения», скорее всего, начнёт падать. Мемкоины, как замечают некоторые, — это «гемблинг» и лотерея». Например, если Трамп упомянет их во время инаугурации 20 ноября 2025-го, цена может взлететь. Если внимание к ним привлекать не будут, шумиха рискует утихнуть, что отразится на стоимости.
  • Большая часть эмиссии — в руках инсайдеров. «Такие запуски — не норма. Кто бы их ни проводил, исход всегда плохой», — пишут в Х. По словам криптоинвестора Ника Томаино, запуск мемкоина накануне инаугурации — «эксплуатация», из-за которой «многие пострадают».
  • YouTube-Блогер Coffeezilla назвал решение запустить токены перед вступлением в должность «скверным», так как деньги потеряют те, кто криптой не занимался и вложился только чтобы поддержать Трампа. Новичков нужно образовывать, но не таким способом, говорит сооснователь децентрализованной кредитной платформы ZeroLend Гафур Кан.

Печальный день для страны — это когда президент осознаёт, что может «заскамить» народ своими же руками, и превращается из самого ярого криптопротивника в криптоманьяка, лишь бы втюхать «щиткоин» своим верным сторонникам, [а потом распродать активы на пике]. <...>

Грустно смотреть на то, как многие рукоплещут президенту, который проводит последние два дня перед инаугурацией в попытке обокрасть бедных и глупых, вместо того чтобы поработать над курсом будущей госполитики.

Уильям Сайт, основатель инвесткомпании Alpha Prime Capital

Ну что, сторонники Трампа, поздравляю. Он совсем вас не уважает. Запустил один мемкоин, так тот уже проседает. Заработал на вас с его помощью — запустил ещё один. Скорее занесите ему ещё деньжат, чтобы он «окэшился» и анонсировал $BARRON (в честь сына Бэррона — vc.ru).

Loveless 2026, пользователь Х
  • Трамп подрывает доверие к отрасли. Крипторынок ещё не успел завоевать доверие консервативных инвесторов — в том числе из-за постоянной шумихи вокруг волатильных альткоинов. В отрасли переживают, что спекуляции вокруг $TRUMP и $MELANIA только навредят, и даже жалеют об уходе «криптоненавистника» Гэри Генслера с поста главы Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Прости, Гэри Генслер. Ты был прав. Наша отрасль — шутка какая-то.

Ash Crypto, криптотрейдер

Трампу стоит уволить всех своих криптосоветников и нанять тех, кто понимает, что делает. Его мемкоины подрывают доверие к США, руководству страны и его собственной семье. Все последствия впереди.

Габор Гурбакс, стратегический консультант Tether и бывший директор по стратегии

Запуск $MELANIA обвалил цену $TRUMP. Илон [Маск] был прав. Мы и правда живём в симуляции. Всего день до инаугурации, а избранный президент смотрит, у кого из семейства монетка покажет лучшую динамику. Слова излишни.

Энтони Скарамуччи, бывший помощник президента по коммуникациям
  • Запуск грозит конфликтом интересов. Экс-советник Белого дома Норман Айзен напомнил: Трамп придумал «многомиллиардную бизнес-инициативу» на рынке, который ему как президенту ещё предстоит регулировать. Но теперь он сам — заинтересованный участник этого рынка.

Что говорят оптимисты

  • Запуск мемкоинов на старте президентского срока — «символ» того, что Трамп — сторонник отрасли, которую ограничивали при Джо Байдене. К тому же теперь президент сам заинтересован в более гуманных законах.

#trump #melania #новости #мемкоины

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112 комментария
Dmitry

Президент осознал, что может "заскамить" народСначала и не понял, что статья про Трампа

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illusive man

наш так нас заскамил последнии лет 5 что Трампу и не снилось

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Суцкевер Семен - Fond&Flow

А у нас в Госдуме уже обсуждают как заскамить наш народ. Мем коин про Жириновского

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Полина Лааксо
Автор

это мы пампим

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badResistor

они скамили до того как это было мейнстримом

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vinniy pogreb

Тоже для коллекции

1
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Алексей Вэйпон

Жиркоин тоже обсуждали?

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