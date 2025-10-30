Трамп помиловал основателя Binance Чанпэна Чжао за «продвижение» стейблкоина USD1 и «сотрудничество» с его компанией World Liberty — WSJ

По словам источников издания, решение вызвало удивление среди сотрудников администрации Трампа.Источник: Bloomberg22 октября 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании основателя Binance Чанпэна Чжао, осуждённого за нарушение законов о борьбе с отмыванием средств. Он уже отбыл срок в четыре месяца в тюрьме, после помилования с него сняли судимость.WSJ со ссылкой на многочисленные анонимные источники сообщило, что на решение повлияли бизнес-связи между структурами Трампа и основателем Binance.По словам издания, Чжао «несколько лет» вёл переговоры с королевской семьёй Абу-Даби об инвестициях в биржу. При этом шейхи интересовались криптовалютными амбициями Трампа — его семье принадлежит 38% World Liberty.В марте 2025 года инвестиционный фонд MGX, возглавлямый братом президента ОАЭ Тахнуном бин Заид Аль Нахайяном, приобрёл миноритарную долю в Binance за $2 млрд. Сделку оплатили в USD1, стейблкоине World Liberty, сообщил основатель компании Зак Уиткофф в мае 2025-го.Близкие к процессу источники поделились с изданием, что были удивлены выбором оплаты. В начале октября 2025 года MGX объяснил своё решение в интервью Forbes «надёжностью» — USD1 привязан к доллару в соотношении 1:1 и ликвидным ценным бумагам, а также находится у «независимого» депозитария.Однако собеседники WSJ сообщают, что на оплате сделки в USD1 настояла Binance, которая хранит большую часть суммы на своей платформе. По данным издания Protos, на сентябрь 2025 года BNB Chain — самый крупный эмитент USD1: блокчейн Binance выпустил более 80% объёма криптовалюты.World Liberty, которая получила $2 млрд за «продажу» USD1, держит деньги в резерве компании, чтобы поддерживать соотношение стейблкоина к доллару. И может заработать на них около $80 млн в год, по подсчётам WSJ: компания получает проценты с инвестиций резерва в казначейские облигации.Издание также отмечает, что USD1 «продвигали» в рамках партнёрской программы между World Liberty и криптоплатформой PancakeSwap для привлечения ликвидности. PancakeSwap не раскрывает владельцев, но, как отмечает WSJ, её администрирует Binance.WSJ считает, что сделка с MGX также «помогла спросу» на другой токен World Liberty — в марте 2025 года компания получила $550 млн на продажах WLFI.Кроме того, Binance поделилась кодом смарт-контрактов для инфраструктуры World Liberty — на «безвозмездной» основе, заявили изданию представители последней.#новости