Криптоиндекс страха и жадности, который отражает настроения рынка, находится в зоне «страха» — на отметке в 27.Котировки на 23:22 мск. Источник: CoinmarketcapНа 21:32 мск 4 ноября 2025 года BTC стоит $100,3 тысячи (-6,62% за сутки), а ETH — $3289 (-10,08%), следует из агрегированных данных Coinmarketcap.Из топ-20 по рыночной капитализации более чем на 8-9% за сутки упали альткоины XRP, BNB, Solana, Dogecoin, Cardano, Hyperliquid, Chainlink, Bitcoin Cash, Sui, Hedera, Avalanche и Litecoin.Капитализация крипторынка на 21:35 мск составила $3,34 трлн, потеряв 6,45% за день. Общая сумма ликвидаций за последние 24 часа — $1,27 млрд. Из них $1,09 млрд — длинные позиции (ставки на рост). Наблюдается и отток капитала из спотовых биржевых фондов на биткоин в США.Среди негативных для рынка факторов: приостановка работы правительства США и разногласия в Федеральной резервной системе по вопросу ставок; вынужденные продажи монет со стороны майнеров для покрытия операционных издержек; переток капитала в долларовые инструменты.Отказ от рисков также может отголоском обвала в ночь с 10 на 11 октября, когда объём ликвидаций впервые в истории превысил $19 млрд за сутки. Тогда же просели индексы Nasdaq и S&P 500 — на фоне очередных заявлений президента США Дональда Трампа о пошлинах на китайский импорт.3 ноября хакеры взломали DeFi-протокол Balancer и вывели $128 млн. 4 ноября DeFi-протокол Stream Finance приостановил вывод средств и приём депозитов после новостей о потере активов на $93 млн — убытки по крупным кредитным и залоговым позициям рискуют превысить $280 млн, сообщили в YieldsAndMore.Цены на 21:32 мск. Источник: Coinmarketcap#новости #биткоин