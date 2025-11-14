Стоимость биткоина упала ниже отметки в $95 тысяч впервые за полгода, потеряв около 8% за сутки

На минимуме 14 ноября 2025 года криптовалюта торговалась по $94,6 тысячи. Источник: скриншот vc.ruПо состоянию на 17:30 мск BTC стоит $95,3 тысячи (-6,9% за сутки). На минимуме криптовалюта опускалась до отметки в $94,6 тысячи (-8% за сутки). Биткоин опустился ниже $95 тысяч впервые с мая 2025-го.BTC упал более чем на 20% относительно рекордного максимума, зафиксированного 6 октября 2025 года, отмечает Bloomberg. Тогда его стоимость превысила $126 тысяч.Падение криптовалюты произошло на фоне сомнений инвесторов по поводу снижения ставки ФРС США в декабре — пересмотр ожиданий создаёт давление на более рискованные сегменты рынка, пишет Bloomberg. Кроме того, крипторынок остаётся под давлением после «крупнейшей в истории» ликвидации позиций в $19,3 млрд, произошедшей в октябре 2025 года.ETF, инвестирующие в биткоин, с 13 ноября зафиксировали чистый отток средств на $870 млн, что стало вторым показателем с момента их запуска в 2024 году, подчёркивает издание.#новости #биткоин