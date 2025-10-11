Крипторынок пережил «крупнейшую в истории» ликвидацию позиций в $19,3 млрд после заявления Трампа о новых 100%-ных пошлинах для Китая

Также упали акции Nvidia, Apple, Tesla, Amazon и американские фондовые индексы.Минимальная цена биткоина в ночь с 10 на 11 октября 2025 года. Источник: РБК КриптоПрезидент США Дональд Трамп объявил о дополнительных пошлинах в 100% сверх «любых» тарифов, которые уже действуют в отношении Китая. По его словам, они вступят в силу 1 ноября 2025 года «или раньше» — в зависимости от действий КНР. Также введут экспортный контроль на «всё критически важное ПО».Накануне, 9 октября 2025 года, Китай ужесточил правила вывоза товаров, в производстве которых используются редкоземельные металлы китайского происхождения.В течение нескольких часов после публикации Трампа в соцсети Truth Social цена биткоина опустилась с $122 тысяч до $102 тысяч на бирже Binance, Ethereum — до $3435 против $4400. Toncoin в моменте потерял до 40% стоимости, минимальная цена составила $1,2.За час на биржах ликвидировали позиции 1,5 млн трейдеров на сумму $7,5 млрд. За сутки Coinglass зафиксировал ликвидацию 1,6 млн трейдеров на $19,3 млрд.Как пишет Bloomberg, это рекорд за всю историю — без учёта объёмов рынков в прошлые кризисные периоды. Для сравнения: в 2020 году на фоне пандемии, по разным оценкам, ликвидировали от $1млрд до $1,2 млрд.На 10:40 мск BTC торгуется в районе $112,2 тысячи, ETH — $3760, TON — $2,12, следует из данных Coinmarketcap.Американские фондовые индексы пережили самое большое падение за день в процентном соотношении с 10 апреля 2025 года, пишет Reuters. S&P 500 потерял 182,60 процентных пункта или 2,71%, Nasdaq Composite — 820,20 процентных пункта или 3,56%.Стоимость акций технологических компаний на торгах в пятницу также упала: AMD — на 6%, Tesla — на 4%, Amazon — на 3%, Nvidia — 2%, Apple — 2%. Упали и акции китайских компаний, которые котируются в США. Котировки акций Alibaba и Baidu снизились на 8%, а JD.com и PDD Holdings — на 6,6% и 5,2% соответственно.#новости