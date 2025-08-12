США и Китай продлили взаимное снижение пошлин ещё на 90 дней

До 10 ноября 2025 года.Страны договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа 2025 года, ещё на 90 дней. Совместное заявление опубликовала пресс-служба китайского министерства коммерции, подписание указа подтвердил президент США Дональд Трамп.США и Китай снизят взаимные пошлины до 10%. При этом сохранится пошлина в 20%, связанная с поставками фентанила из Китая.Таким образом, США уменьшат тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — со 125% до 10%.Источник: Dominic Kurniawan Suryaputra / Unsplash#новости #китай #сша