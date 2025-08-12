Популярное
Евгения Евсеева
Деньги

США и Китай продлили взаимное снижение пошлин ещё на 90 дней

До 10 ноября 2025 года.

  • Страны договорились продлить действие тарифной паузы, истекающей 12 августа 2025 года, ещё на 90 дней. Совместное заявление опубликовала пресс-служба китайского министерства коммерции, подписание указа подтвердил президент США Дональд Трамп.
  • США и Китай снизят взаимные пошлины до 10%. При этом сохранится пошлина в 20%, связанная с поставками фентанила из Китая.

  • Таким образом, США уменьшат тарифы на китайские товары с 145% до 30%, а Китай на американские — со 125% до 10%.

Источник: Dominic Kurniawan Suryaputra / Unsplash
#новости #китай #сша

