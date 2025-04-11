Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Сервисы
AI
Крипто
Телеграм
Карьера
Образование
Право
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Деньги

Китай ввёл дополнительные пошлины в 41% на ввоз товаров из США — суммарно они составят 125%

Изменения вступят в силу с 12 апреля 2025 года.

  • Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговых войнах нет победителей — «идти против всего мира означает изолироваться». Однако Китай при этом привык полагаться на себя и «не боится необоснованного давления».
  • Как пишет Bloomberg, дальнейшие повышения со стороны США КНР намерена «игнорировать». Американские фондовые индексы на 11:40 мск снижаются.
Си Цзиньпин. Источник фото: NRP
Си Цзиньпин. Источник фото: NRP
  • В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.
  • 4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.
  • 9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%. 10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%.

#новости

19
15
2
1
1
1
94 комментария