Китай ввёл дополнительные пошлины в 41% на ввоз товаров из США — суммарно они составят 125%

Изменения вступят в силу с 12 апреля 2025 года.Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в торговых войнах нет победителей — «идти против всего мира означает изолироваться». Однако Китай при этом привык полагаться на себя и «не боится необоснованного давления».Как пишет Bloomberg, дальнейшие повышения со стороны США КНР намерена «игнорировать». Американские фондовые индексы на 11:40 мск снижаются.Си Цзиньпин. Источник фото: NRPВ феврале 2025 года президент США Дональд Трамп объявил о пошлинах в 10% на импорт товаров из Китая. В марте повысил ставку до 20%, а в апреле подписал ещё один указ, в результате чего тарифы в отношении продукции, завозимой в США из КНР, выросли до 54%.4 апреля Китай анонсировал ответную пошлину в 34% на весь американский импорт. А США 8 апреля объявили, что добавят к ставке ещё 50%. Так, пошлина в отношении Китая увеличилась до 104%.9 апреля КНР повысила ставку на ввоз товаров из США до 84%. В ответ Трамп объявил, что «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%. 10 апреля в Белом доме уточнили, что суммарно пошлины против КНР составляют 145%.#новости