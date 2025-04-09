Трамп объявил о «немедленном» повышении пошлин для Китая до 125%

И «паузе» во введении масштабных пошлин.Президент США Дональд Трамп написал в TruthSocial, что страна «немедленно» повышает пошлины для Китая до 125%. Он отметил, что делает это, поскольку Пекин не проявил уважения к мировым рынкам.Трамп также отметил, что более 75 стран готовы к переговорам и не предприняли никаких ответых мер. Поэтому он предложил установить «паузу» в 90 дней, в течение которых будет действовать пониженная ставка в 10%. «Пауза» также начинается «немедленно». Для всех стран она будет действовать или только для тех, кто готов к переговорам, Трамп не уточнил.На фоне новостей индекс S&P 500 вырос более чем на 7%, Nasdaq Composite — на 9%.Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая — 34% вдобавок к введённым до этого 20%. После Пекин объявил об ответных пошлинах в 34% на американский импорт. Трамп повысил пошлины суммарно до 104%. Китай ответил повышением тарифов для США до 84%.Полина ЛааксоИнвестиции1чАмериканский фондовый рынок и крипта ответили ростом на тарифную «паузу» для стран, которые не стали вводить зеркальные меры против США Для них в течение 90 дней будет действовать только базовая ставка в 10%.#новости #китай #сша