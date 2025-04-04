Китай введёт ответную пошлину в 34% на весь американский импорт

Она начнёт действовать с 10 апреля 2025 года.Магазины Apple и Nike в Пекине, фото APО введении пошлины объявило Министерство финансов Китая, сообщают CNBC и Bloomberg. В ведомстве назвали это ответной мерой на решение Дональда Трампа о повышении тарифов против КНР и других стран.Пошлина будет распространяться на все ввозимые в Китай американские товары и начнёт действовать с 10 апреля 2025 года. Её размер составит 34% — дополнительно к уже действующим тарифам.Помимо этого, Китай ограничит экспорт в США семи видов редкоземельных металлов, которые используются для производства микрочипов и аккумуляторов, а также введёт экспортный контроль за 16 американскими компаниями.Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий 3 апреля 2025 года. Так, с 9 апреля 2025 года ввозимые в США товары из Китая начнут облагаться дополнительной пошлиной в 34%. При этом в отношении КНР уже действует 20%-я пошлина.В списке стран, для которых Трамп повысил тарифы, нет России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи. В Минфине США это объяснили тем, что то против государств введены санкции и уже действуют высокие тарифы, либо отсутствует товарооборот.Лидеры других государств, включая страны ЕС, Южную Корею, Японию, Канаду, Бразилию, Швейцарию и Новую Зеландию предупредили США об ответных мерах. Мировые рынки отреагировали падением.Полина ЛааксоМнениявчераAxios: «Новые тарифы Трампа могут привести к третьему за последние 17 лет международному экономическому потрясению» Первое — кризис 2008-2009 годов. Второе — пандемия Covid-19 от 2020 года.#новости #пошлины #китай #сша #трамп