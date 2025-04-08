США введут дополнительные пошлины для товаров из Китая — суммарно они составят 104%

Трамп угрожал, что повысит пошлины, если Китай не откажется от ответных мер.Белый дом подтвердил CNN, что суммарные пошлины США для товаров из Китая составят 104% с 9 апреля 2025 года. Журналист Fox Business Эдвард Лоуренс написал в X, что они заработают в 00:01 (07:01 мск).Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий в начале апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая — 34% вдобавок к введённым до этого 20%.Китай объявил об ответных пошлинах в 34% на американский импорт. После этого Трамп пригрозил дополнительными пошлинами в 50%, если страна не откажется от ответных мер. В ответ министерство торговли страны заявило, что Китай «будет бороться до конца».Bloomberg пишет, что в 2024 году Китай был вторым по объёмам импортёром в США после Мексики. Страна поставила товаров на $439 млрд.Артур ТомилкоДеньги3 апр«Глобальная тарифная война»: Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на ввозимые в США товары — мировые лидеры предупредили об ответных мерах Тарифы начнут действовать с 5 апреля 2025 года для 185 стран и территорий, за исключением России, Беларуси, Кубы и Северной Кореи.#новости