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Таня Боброва
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Резкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США

Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.

  • 7 апреля 2025 года основные американские индексы начали день с резкого снижения, но затем изменили курс, пишет Reuters. Это произошло после новостей о заявлении директора Национального экономического совета Кевина Хассет. Тот якобы сказал, что президент США Дональд Трамп может приостановить действие пошлин для всех стран, кроме Китая, отмечает Axios.
  • Белый дом заявил CNBC, что новости о возможной «паузе» — «фейки». Axios предполагает, что кто-то мог не верно интерпретировать слова Хассета. Тот среди прочего сказал, что Трамп, вероятно, прислушается к торговым партнёрам, если те придут «с действительно выгодными сделками», пишет Reuters.
  • На 19:25 мск S&P 500 падает на 1,29%, Nasdaq Composite — на 0,87%, Dow Jones Industrial Average — на 1,73%. Axios отмечает, что такие резкие колебания рынка редки — это показывает, насколько инвесторы ждут любого намёка на ослабление «тарифного режима» Трампа.
  • 7 апреля 2025 года падали также азиатские и европейские фондовые рынки, курс биткоина опускался до $76 тысяч на минимуме (на 19:36 мск он торгуется по $78,3 тысячи). Индекс Мосбиржи на открытии торгов обвалился ниже 2700 пунктов. К закрытию торгов он составил 2729,89 пункта.
  • Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий 3 апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая пошлины — 34% вдобавок к введённым до этого 20%. Пекин объявил об ответных пошлинах в 34% на весь американский импорт. ЕС тоже готовит ответные меры.
  • 7 апреля Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если страна не откажется от ответных мер до 8 апреля 2025 года. В Белом доме подтвердили CNBC, что в случае исполнения этой угрозы пошлины США для Китая составят в общей сложности 104%.

#новости #сша

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