Резкие колебания: американский рынок открылся в «минусе» вслед за европейскими и реагирует на любые новости о пошлинах США

Дональд Трамп объявил о пошлинах против 185 стран в начале апреля 2025 года, а на ответные меры грозится дополнительными тарифами.7 апреля 2025 года основные американские индексы начали день с резкого снижения, но затем изменили курс, пишет Reuters. Это произошло после новостей о заявлении директора Национального экономического совета Кевина Хассет. Тот якобы сказал, что президент США Дональд Трамп может приостановить действие пошлин для всех стран, кроме Китая, отмечает Axios.Белый дом заявил CNBC, что новости о возможной «паузе» — «фейки». Axios предполагает, что кто-то мог не верно интерпретировать слова Хассета. Тот среди прочего сказал, что Трамп, вероятно, прислушается к торговым партнёрам, если те придут «с действительно выгодными сделками», пишет Reuters.На 19:25 мск S&P 500 падает на 1,29%, Nasdaq Composite — на 0,87%, Dow Jones Industrial Average — на 1,73%. Axios отмечает, что такие резкие колебания рынка редки — это показывает, насколько инвесторы ждут любого намёка на ослабление «тарифного режима» Трампа.7 апреля 2025 года падали также азиатские и европейские фондовые рынки, курс биткоина опускался до $76 тысяч на минимуме (на 19:36 мск он торгуется по $78,3 тысячи). Индекс Мосбиржи на открытии торгов обвалился ниже 2700 пунктов. К закрытию торгов он составил 2729,89 пункта.Трамп подписал указ о повышении пошлин для 185 государств и территорий 3 апреля 2025 года. Они составят до 50% в зависимости от страны. Для Китая пошлины — 34% вдобавок к введённым до этого 20%. Пекин объявил об ответных пошлинах в 34% на весь американский импорт. ЕС тоже готовит ответные меры.7 апреля Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если страна не откажется от ответных мер до 8 апреля 2025 года. В Белом доме подтвердили CNBC, что в случае исполнения этой угрозы пошлины США для Китая составят в общей сложности 104%.#новости #сша